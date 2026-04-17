Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:07 17.04.2026 (обновлено: 07:25 17.04.2026)
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Прохожие во время дождливой погоды в Москве
Перейти в медиабанк
Прохожие во время дождливой погоды в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в пятницу ожидается теплая погода до плюс 15 градусов.
  • Синоптик прогнозирует кратковременные дожди и туман в Москве в пятницу.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Теплая погода до плюс 15 градусов, кратковременные дожди и туман ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу характер погоды будет практически такой же, как и в четверг. Ночью будет небольшой дождь, местами, возможно, - туман. Днем также кратковременные дожди", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс шесть - плюс восемь градусов, дневная температура в столице составит плюс 13 - плюс 15 градусов.
"В Москве в пятницу ожидается ветер переменных направлений, не очень сильный", - добавила она.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Синоптик рассказал о снеге в Москве в понедельник
16 апреля, 10:26
 
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала