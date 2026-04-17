Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в пятницу ожидается теплая погода до плюс 15 градусов.
- Синоптик прогнозирует кратковременные дожди и туман в Москве в пятницу.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Теплая погода до плюс 15 градусов, кратковременные дожди и туман ожидаются в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В пятницу характер погоды будет практически такой же, как и в четверг. Ночью будет небольшой дождь, местами, возможно, - туман. Днем также кратковременные дожди", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве ожидается плюс шесть - плюс восемь градусов, дневная температура в столице составит плюс 13 - плюс 15 градусов.
"В Москве в пятницу ожидается ветер переменных направлений, не очень сильный", - добавила она.
