В Азовском море нашли тела двух рыбаков, пропавших в феврале
12:55 17.04.2026 (обновлено: 12:56 17.04.2026)
В Азовском море нашли тела двух рыбаков, пропавших в феврале

Тела двух рыбаков, пропавших в феврале, обнаружили у берегов Крыма

© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Поисково-спасательные работы в Азовском море. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Азовском море у берегов Крыма нашли тела двух рыбаков, которые пропали в феврале.
  • Рыбаки вышли в море на лодке в непогоду 12 февраля в районе урочища Насыр Ленинского района.
  • Предварительная причина смерти — несоблюдение мер безопасности при выходе в море.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Тела двух рыбаков, пропавших в середине февраля, обнаружили в Азовском море у берегов Крыма, предварительная причина смерти - несоблюдение мер безопасности при выходе в море, сообщает крымское главное управление СК РФ.
Два рыбака пропали в районе урочища Насыр Ленинского района в Азовском море 12 февраля. Они вышли в море в трехбалльный шторм, к их поискам привлекали вертолет.
"Следователями СК в рамках проводимой процессуальной проверки организованы мероприятия по идентификации личности тел двух мужчин, найденных 15 и 16 апреля в районе бухты Чугунская. Погибшими оказались два рыбака 1958 и 1983 годов рождения, которые 12 февраля вышли в море на лодке в непогоду и пропали без вести", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тела опознаны родственниками.
"Предварительная причина смерти - гибель в результате несоблюдения мер безопасности при выходе в море. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркнули в управлении.
ПроисшествияАзовское мореРеспублика КрымРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
