В Азовском море нашли тела двух рыбаков, пропавших в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Азовском море у берегов Крыма нашли тела двух рыбаков, которые пропали в феврале.
- Рыбаки вышли в море на лодке в непогоду 12 февраля в районе урочища Насыр Ленинского района.
- Предварительная причина смерти — несоблюдение мер безопасности при выходе в море.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Тела двух рыбаков, пропавших в середине февраля, обнаружили в Азовском море у берегов Крыма, предварительная причина смерти - несоблюдение мер безопасности при выходе в море, сообщает крымское главное управление СК РФ.
Два рыбака пропали в районе урочища Насыр Ленинского района в Азовском море 12 февраля. Они вышли в море в трехбалльный шторм, к их поискам привлекали вертолет.
"Следователями СК в рамках проводимой процессуальной проверки организованы мероприятия по идентификации личности тел двух мужчин, найденных 15 и 16 апреля в районе бухты Чугунская. Погибшими оказались два рыбака 1958 и 1983 годов рождения, которые 12 февраля вышли в море на лодке в непогоду и пропали без вести", - говорится в сообщении.
По данным следствия, тела опознаны родственниками.
"Предварительная причина смерти - гибель в результате несоблюдения мер безопасности при выходе в море. Следствием назначена судебно-медицинская экспертиза", - подчеркнули в управлении.
В Москве-реке утонул автомобиль
31 марта, 17:21