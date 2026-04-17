В Азовском море нашли тела двух рыбаков, пропавших в феврале

Краткий пересказ от РИА ИИ В Азовском море у берегов Крыма нашли тела двух рыбаков, которые пропали в феврале.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Тела двух рыбаков, пропавших в середине февраля, обнаружили в Азовском море у берегов Крыма, предварительная причина смерти - несоблюдение мер безопасности при выходе в море, сообщает крымское главное управление СК РФ.

Два рыбака пропали в районе урочища Насыр Ленинского района в Азовском море 12 февраля. Они вышли в море в трехбалльный шторм, к их поискам привлекали вертолет.

"Следователями СК в рамках проводимой процессуальной проверки организованы мероприятия по идентификации личности тел двух мужчин, найденных 15 и 16 апреля в районе бухты Чугунская. Погибшими оказались два рыбака 1958 и 1983 годов рождения, которые 12 февраля вышли в море на лодке в непогоду и пропали без вести", - говорится в сообщении

По данным следствия, тела опознаны родственниками.