Рейтинг@Mail.ru
Мишустин отметил рост числа высокотехнологичных видов лечения по ОМС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 17.04.2026
Мишустин отметил рост числа высокотехнологичных видов лечения по ОМС

Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте числа высокотехнологичных видов лечения, доступных россиянам бесплатно по ОМС.
  • Он подчеркнул, что правительство держит на особом контроле вопросы доступности и качества медицинской помощи россиянам.
  • Отдельное внимание кабмин уделяет совершенствованию инфраструктуры здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте числа высокотехнологичных видов лечения, которые доступны россиянам бесплатно по ОМС.
Мишустин в четверг направил приветствие участникам расширенной коллегии министерства здравоохранения. Его зачитал глава минздрава Михаил Мурашко.
России растёт и перечень видов высокотехнологичного лечения, которое граждане могут пройти бесплатно по полису ОМС. Совершенствуется система лекарственного обеспечения пациентов. Создаются передовые препараты, незаменимые при тяжёлых недугах. Всё это стало возможным в том числе благодаря слаженным действиям команды министерства и медицинского сообщества в целом", - отметил российский премьер.
Мишустин подчеркнул, что правительство держит на особом контроле вопросы доступности и качества медицинской помощи россиянам. Отдельное внимание кабмин уделяет совершенствованию инфраструктуры здравоохранения, а в рамках запущенного нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" продолжается модернизация первичного звена, оснащение медорганизаций современным оборудованием.
ОбществоРоссияМихаил МишустинМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала