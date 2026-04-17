Мишустин отметил рост числа высокотехнологичных видов лечения по ОМС

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о росте числа высокотехнологичных видов лечения, которые доступны россиянам бесплатно по ОМС.

Мишустин подчеркнул, что правительство держит на особом контроле вопросы доступности и качества медицинской помощи россиянам. Отдельное внимание кабмин уделяет совершенствованию инфраструктуры здравоохранения, а в рамках запущенного нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" продолжается модернизация первичного звена, оснащение медорганизаций современным оборудованием.