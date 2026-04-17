Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе - РИА Новости, 17.04.2026
23:55 17.04.2026
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе

Глава МИД Саудовской Аравии Фархан обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе.
  • Основной темой разговора было обеспечение безопасного прохода судов в Ормузе и прекращение огня в Ливане.
  • Стороны высказались за диалог и дипломатические шаги для установления стабильности и безопасности в регионе.
ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио усилия по обеспечению безопасного прохода судов в Ормузском проливе и прекращения огня в Ливане, сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х.
"Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, во время которого они в первую очередь обсудили текущие усилия, чтобы гарантировать стабильное открытие Ормузского пролива для прохода судов и закрепление режима прекращения огня в Ливане", - говорится в сообщении.
Как отметил саудовский МИД, стороны высказались за диалог и дипломатические шаги для установления стабильности и безопасности в регионе.
Статус расположения грузовых судов в Ормузском проливе на экране - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
КСИР заявил о новом режиме судоходства в Ормузском проливе
Вчера, 20:05
 
