Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Рубио ситуацию в Ормузском проливе

ДОХА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан обсудил с госсекретарем США Марко Рубио усилия по обеспечению безопасного прохода судов в Ормузском проливе и прекращения огня в Ливане, сообщило саудовское внешнеполитическое ведомство в социальной сети Х.
"Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, во время которого они в первую очередь обсудили текущие усилия, чтобы гарантировать стабильное открытие Ормузского пролива для прохода судов и закрепление режима прекращения огня в Ливане", - говорится в сообщении.
Как отметил саудовский МИД, стороны высказались за диалог и дипломатические шаги для установления стабильности и безопасности в регионе.