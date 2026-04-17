В МИД призвали Хельсинки вернуть вывезенные во время войны иконы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Возвращение православных икон, вывезенных во время Великой Отечественной войны и до сих пор удерживаемых в Финляндии, необходимо для восстановления исторической справедливости, Хельсинки должны заявить о готовности начать процесс возвращения икон на их Родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она поделилась исторической справкой, свидетельствующей о культурном геноциде в отношении советского народа, напомнив, что в период Великой Отечественной войны с территории Карелии были вывезены тысячи православных икон. Большая часть из них – 683 единицы – была возвращена в СССР в 1944 году. Однако часть коллекции осталась в Финляндии и по сей день хранится в Национальном музее в городе Хельсинки.
Она напомнила, что в соответствии с Нюрнбергскими принципами, утверждёнными Комиссией ООН по международному праву в 1950 году, разграбление имущества квалифицируется как военное преступление и не имеет срока давности.
"Изложенного более чем достаточно для того, чтобы Хельсинки заявил о готовности прекратить упомянутые нарушения и начать процесс возвращения икон на их Родину", - подчеркнула Захарова.
