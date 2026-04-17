Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали Хельсинки вернуть вывезенные во время войны иконы - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 17.04.2026 (обновлено: 18:59 17.04.2026)
В МИД призвали Хельсинки вернуть вывезенные во время войны иконы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что необходимо вернуть православные иконы, вывезенные во время Великой Отечественной войны и удерживаемые в Финляндии.
  • Большая часть икон была возвращена в СССР в 1944 году, однако часть коллекции до сих пор хранится в Национальном музее в Хельсинки.
  • Захарова подчеркнула, что возвращение икон необходимо для восстановления исторической справедливости и воссоздания подлинного интерьера объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Возвращение православных икон, вывезенных во время Великой Отечественной войны и до сих пор удерживаемых в Финляндии, необходимо для восстановления исторической справедливости, Хельсинки должны заявить о готовности начать процесс возвращения икон на их Родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она поделилась исторической справкой, свидетельствующей о культурном геноциде в отношении советского народа, напомнив, что в период Великой Отечественной войны с территории Карелии были вывезены тысячи православных икон. Большая часть из них – 683 единицы – была возвращена в СССР в 1944 году. Однако часть коллекции осталась в Финляндии и по сей день хранится в Национальном музее в городе Хельсинки.
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Финляндии рассказали об оценке перспектив взаимодействия с Россией
16 апреля, 16:15
"Возвращение святынь, то есть их реституция, приобретает исключительное значение и как акт восстановления исторической справедливости, и как необходимое условие для воссоздания подлинного интерьера объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО", - написала Захарова.
Она напомнила, что в соответствии с Нюрнбергскими принципами, утверждёнными Комиссией ООН по международному праву в 1950 году, разграбление имущества квалифицируется как военное преступление и не имеет срока давности.
"Изложенного более чем достаточно для того, чтобы Хельсинки заявил о готовности прекратить упомянутые нарушения и начать процесс возвращения икон на их Родину", - подчеркнула Захарова.
Граница России и Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Шведский самолет ведет разведку вдоль границы России и Финляндии
16 апреля, 10:47
 
ХельсинкиФинляндияРоссияМария ЗахароваЮНЕСКОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала