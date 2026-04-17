Южнокорейский мессенджер заявил о росте числа пользователей из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Южнокорейский мессенджер KakaoTalk наблюдает резкое увеличение числа пользователей из России.

Рост аудитории азиатских мессенджеров в России связан с поисками альтернативы Telegram.

Роскомнадзор начал применять меры по частичному ограничению работы Telegram в РФ из-за нарушения российского законодательства.

СЕУЛ, 17 апр - РИА Новости. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk действительно наблюдает резкое увеличение числа пользователей из России, но конкретные цифры не раскрываются, заявили РИА Новости в компании Kakao Corporation.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила об увеличении почти на 60% аудитории азиатских мессенджеров в России , что связано с поисками альтернативы Telegram

Мессенджер KakaoTalk подтвердил РИА Новости, что у сервиса есть зарубежные пользователи, которые регистрируются через иностранные IP. Внутри компании ведется статистика по странам, но эти данные не публикуются.

"Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем", - заявил РИА Новости менеджер PR-отдела KakaoTalk компании Kakao Ли Сын Тхэ.

По его словам, в KakaoTalk также предполагают, по сообщениям СМИ, что увеличение российских пользователей может быть вызвано ситуацией вокруг Telegram.