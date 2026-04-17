Эксперт предупредила россиян о невыгодности отпуска в мае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Май считается не самым выгодным месяцем для отпуска из-за меньшего количества рабочих дней, что снижает размер отпускных выплат, заявила эксперт Юлия Санина.
- В 2026 году майские праздники разделены на два периода по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, при этом 30 апреля и 8 мая являются сокращенными рабочими днями.
- Около 40 % россиян планируют провести майские праздники у родственников или на даче, также популярны короткие поездки и отдых внутри страны.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Май считается не самым выгодным месяцем для отпуска из-за меньшего количества рабочих дней, что снижает размер отпускных выплат, заявила директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"Однако стоит помнить, что май не самый удачный месяц для отдыха, если вы хотите получить больше денег - это связано с тем, что за счет меньшего количества рабочих дней в месяце отпускные выплаты будут ниже. Чтобы выплаты были выше, выгоднее выбирать месяцы, в которых много рабочих дней, например - в июле", - рассказала эксперт в беседе с интернет-порталом "Газета.ru".
Уточняется, что в 2026 году майские праздники разделены на два периода по три дня - с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом 30 апреля и 8 мая являются сокращенными рабочими днями. При оформлении отпуска, например с 4 по 8 мая, можно получить до 11 дней отдыха подряд.
Кроме того, значительная часть граждан предпочитает не выезжать далеко и проводить праздники в пределах своего региона или на расстоянии до 300 километров от места проживания.