Пользователи МАХ стали отправлять больше сообщений в сравнении с 2025 годом

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 17.04.2026
В I квартале в 9 раз увеличилось число сообщений в MAX в сравнении с 2025 годом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи MAX отправили более 90 миллиардов сообщений за первый квартал 2026-го, что в девять раз больше, чем за прошлый год.
  • Они также совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025-го.
  • На начало апреля на платформе зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов пользователей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пользователи национального мессенджера Max отправили более 90 миллиардов сообщений за первый квартал нынешнего года, что в девять раз больше, чем за прошлый год с момента запуска сервиса в марте, сообщила пресс-служба платформы.
"За первый квартал 2026 года пользователи Мax отправили более 90 миллиардов сообщений и позвонили более 3 миллиардов раз. Для сравнения: за три квартала 2025 года пользователи отправили десять миллиардов сообщений и позвонили 2,2 миллиарда раз. За первый квартал 2026 года пользователи нацмессенджера отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 года", - говорится в сообщении.
Всего же с момента запуска платформы отправлено более 100 миллиардов сообщений и совершено 5,2 миллиарда звонков.
На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей, добавляется в сообщении.
ТехнологииМессенджер MaxОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала