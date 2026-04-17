Пользователи МАХ стали отправлять больше сообщений в сравнении с 2025 годом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи MAX отправили более 90 миллиардов сообщений за первый квартал 2026-го, что в девять раз больше, чем за прошлый год.
- Они также совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025-го.
- На начало апреля на платформе зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория превысила 80 миллионов пользователей.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пользователи национального мессенджера Max отправили более 90 миллиардов сообщений за первый квартал нынешнего года, что в девять раз больше, чем за прошлый год с момента запуска сервиса в марте, сообщила пресс-служба платформы.
"За первый квартал 2026 года пользователи Мax отправили более 90 миллиардов сообщений и позвонили более 3 миллиардов раз. Для сравнения: за три квартала 2025 года пользователи отправили десять миллиардов сообщений и позвонили 2,2 миллиарда раз. За первый квартал 2026 года пользователи нацмессенджера отправили в девять раз больше сообщений и совершили в 1,5 раза больше звонков, чем совокупно за три квартала 2025 года", - говорится в сообщении.
Всего же с момента запуска платформы отправлено более 100 миллиардов сообщений и совершено 5,2 миллиарда звонков.
На начало апреля в Max зарегистрировались 110 миллионов человек, а ежедневная аудитория мессенджера превысила 80 миллионов пользователей, добавляется в сообщении.
