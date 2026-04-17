МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) не участвует в дискуссиях о поиске невесты манулу Тимофею из Московского зоопарка, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью и коммуникациям организации Томаш Русек.

В шведском зоопарке Nordens Ark агентству рассказали, что в учреждении живут две самки манула - Тулуз и Зая. Глава отдела зоологии Эва Викберг сообщила, что они также являются участницами Европейской программы разведения, и пожелала Тимофею удачи в поиске пары.