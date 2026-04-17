04:34 17.04.2026 (обновлено: 04:37 17.04.2026)
EAZA не участвует в дискуссиях о поиске невесты манулу Тимофею

Манул Тимофей. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) не участвует в дискуссиях о поиске невесты манулу Тимофею из Московского зоопарка.
  • Решение об образовании размножающейся пары может принять координатор Европейской программы разведения (EEP) исходя из генетических рекомендаций и численности животных.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Европейская ассоциация зоопарков и аквариумов (EAZA) не участвует в дискуссиях о поиске невесты манулу Тимофею из Московского зоопарка, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью и коммуникациям организации Томаш Русек.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщала РИА Новости, что Тимофею подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
"От имени Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов... нам неизвестно о каких-либо переговорах о сотрудничестве, касающихся манулов", - сообщил Русек в ответ на вопрос агентства о возможном сотрудничестве с Россией по разведению манулов.
В зоопарке Роттердама, где живет самка манула по имени Пус, ранее сообщили РИА Новости, что решение об образовании размножающейся пары может принять координатор Европейской программы разведения (EEP), исходя из генетических рекомендаций и численности животных.
В шведском зоопарке Nordens Ark агентству рассказали, что в учреждении живут две самки манула - Тулуз и Зая. Глава отдела зоологии Эва Викберг сообщила, что они также являются участницами Европейской программы разведения, и пожелала Тимофею удачи в поиске пары.
