Стармер поздравил Мадьяра с победой на выборах.

ЛОНДОН, 17 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, сообщила в пятницу канцелярия Стармера.
"Премьер-министр провел переговоры с новым премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром во время визита в Париж. Премьер-министр начал со своих поздравлений, добавив, что победа премьер-министра Мадьяра на выборах ознаменовала открытие новой главы в истории Венгрии", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Стармер заявил, что победа Мадьяра открывает перед Великобританией и Венгрией новые возможности для углубления отношений во всех областях. Британский премьер также поблагодарил Мадьяра за поддержку в вопросе Украины, говорится в заявлении.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 137 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 56 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.