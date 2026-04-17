18:08 17.04.2026 (обновлено: 18:17 17.04.2026)
МИД России: отказ от силовых действий вернет стабильность в Ливан

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 17.04.2026
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия уверена, что отказ от силовых действий и возвращение к политико-дипломатическим усилиям может открыть путь к устойчивой нормализации в Ливане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Убеждены, что полный отказ от силовых действий и возвращение к политико-дипломатическим усилиям в интересах обеспечения комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701 может открыть путь к устойчивой долгосрочной нормализации ситуации в Ливанской Республике", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
