МИД России: отказ от силовых действий вернет стабильность в Ливан

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россия уверена, что отказ от силовых действий и возвращение к политико-дипломатическим усилиям может открыть путь к устойчивой нормализации в Ливане, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Убеждены, что полный отказ от силовых действий и возвращение к политико-дипломатическим усилиям в интересах обеспечения комплексного выполнения резолюции СБ ООН 1701 может открыть путь к устойчивой долгосрочной нормализации ситуации в Ливанской Республике", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.