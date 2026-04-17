Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 17.04.2026 (обновлено: 14:39 17.04.2026)
Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

NNA: Израиль атаковал Хиям на юге Ливана после начала перемирия

© REUTERS / Florion GogaДым на месте взрыва на ливанской стороне израильско-ливанской границы после вступления в силу 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем. 17 апреля 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская армия нарушила режим прекращения огня, обстреляв город Хиям в Ливане, передает агентство NNA.
БЕЙРУТ, 17 апр — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала приграничный город Хиям в Ливане, передает местное агентство NNA.
"Вражеская артиллерия открыла огонь, <...> что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов", — говорится в публикации.
Это как минимум второй инцидент с начала суток. Ранее агентство сообщило, что ЦАХАЛ обстреляла два населенных пункта на юге Ливана спустя полчаса после начала действия перемирия.
Накануне Израиль и движение "Хезболла" подтвердили согласие остановить бои на десять дней. Договоренность вступила в силу в пятницу, в полночь. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила удары по еврейскому государству, однако возобновила их в ответ на атаки Израиля.
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала