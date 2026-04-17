Ливан обвинил Израиль в нарушении перемирия

- Израильская армия нарушила режим прекращения огня, обстреляв город Хиям в Ливане, передает агентство NNA.
БЕЙРУТ, 17 апр — РИА Новости. ЦАХАЛ атаковала приграничный город Хиям в Ливане, передает местное агентство NNA.
"Вражеская артиллерия открыла огонь, <...> что является новым нарушением соглашения о прекращении огня: зафиксировано падение пяти снарядов", — говорится в публикации.
В Вашингтоне выдвинули ультиматум Трампу
Вчера, 07:15
Это как минимум второй инцидент с начала суток. Ранее агентство сообщило, что ЦАХАЛ обстреляла два населенных пункта на юге Ливана спустя полчаса после начала действия перемирия.
Накануне Израиль и движение "Хезболла" подтвердили согласие остановить бои на десять дней. Договоренность вступила в силу в пятницу, в полночь. Конфликт между ними обострился практически сразу после начала войны Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана. С 16 марта израильские силы ведут наземную операцию на юге Ливана и обстреливают города, включая столицу — Бейрут.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила удары по еврейскому государству, однако возобновила их в ответ на атаки Израиля.