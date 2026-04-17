В Госдуме рассказали, кто имеет право на бесплатные лекарства - РИА Новости, 17.04.2026
02:29 17.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и другие льготные категории граждан имеют право на бесплатные лекарства по рецепту врача.
  • Работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы, а также пенсионеры, если получают пенсию в размере регионального прожиточного минимума, могут приобрести лекарства по рецепту со скидкой в 50%.
  • Государство обеспечивает бесплатными лекарствами пациентов с определенными заболеваниями, такими как диабет, бронхиальная астма, рассеянный склероз и другие.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и другие льготные категории граждан имеют право на бесплатные лекарства по рецепту врача, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Многие льготные категории граждан в нашей стране могут бесплатно получать лекарства по рецепту врача. К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР и России, Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I-II группы (неработающие), дети-инвалиды", - сказала Стенякина.
Она отметила, что приобрести лекарства по рецепту со скидкой в 50% могут работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы, а также пенсионеры, если получают пенсию в размере регионального прожиточного минимума.
По словам депутата, государство также обеспечивает бесплатными лекарствами всех пациентов, у которых диагностированы определённые заболевания.
"Это, например, диабет, бронхиальная астма, рассеянный склероз, состояние после инфаркта, ревматизм и ревматоидный артрит, ДЦП, туберкулёз, ВИЧ и СПИД, онкологические заболевания. В зависимости от диагноза могут выдавать бесплатные лекарства для лечения конкретного заболевания или вообще все лекарственные средства. Подробную информацию и льготный рецепт можно получить у своего лечащего врача", - пояснила Стенякина.
