В Госдуме рассказали, кто имеет право на бесплатные лекарства

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, Герои России, дети до трех лет и другие льготные категории граждан имеют право на бесплатные лекарства по рецепту врача, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Многие льготные категории граждан в нашей стране могут бесплатно получать лекарства по рецепту врача. К числу льготников относятся участники Великой Отечественной войны, их супруги и вдовы, жители блокадного Ленинграда , бывшие узники фашистских лагерей, ветераны боевых действий, родители и жёны погибших военнослужащих, пострадавшие от радиации в результате аварий и ядерных испытаний, Герои СССР России , Герои Труда, матери-героини, дети до трех лет и дети из многодетных семей до шести лет, инвалиды I-II группы (неработающие), дети-инвалиды", - сказала Стенякина

Она отметила, что приобрести лекарства по рецепту со скидкой в 50% могут работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы, а также пенсионеры, если получают пенсию в размере регионального прожиточного минимума.

По словам депутата, государство также обеспечивает бесплатными лекарствами всех пациентов, у которых диагностированы определённые заболевания.