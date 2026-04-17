Лавров отметил верность Центральной Азии союзническим обязательствам - РИА Новости, 17.04.2026
15:24 17.04.2026
Лавров отметил верность Центральной Азии союзническим обязательствам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что страны Центральной Азии остаются верны своим союзническим обязательствам.
  • По словам министра, страны Центральной Азии способствуют развитию дружеских и взаимовыгодных связей с Россией, несмотря на давление извне.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Страны Центральной Азии остаются верны своим союзническим обязательствам, несмотря на беспрецедентное давление извне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы высоко ценим, что, несмотря на беспрецедентное давление, центральноазиатские страны остаются верны своим союзническим обязательствам, способствуют динамичному развитию наших дружеских взаимовыгодных связей и по двусторонней линии, и по многосторонним направлениям, включая механизм "Центральная Азия + Россия", - сказал Лавров на встрече глав МИД формата "ЦА5+Россия".
