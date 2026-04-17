23:58 17.04.2026
Власти Кубы осудили враждебные заявления представителей США

Власти Кубы осудили заявления представителей США о намерениях военной агрессии

© РИА Новости / Павел Герасимов | Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба
Гавана. Площадь Революции. Здание Министерства внутренних дел Республики Куба. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Кубы осудили усиление давления со стороны США и заявления о намерениях военной агрессии.
  • Правительство Кубы призвало к национальной и международной мобилизации, заявив, что страна продолжит защищать свой суверенитет и социалистический строй.
ГАВАНА, 17 апр — РИА Новости. Правительство Кубы осудило усиление давления со стороны США и заявления представителей элит этой страны о военной агрессии против острова, призвав к национальной и международной мобилизации.
"К жестокой энергетической блокаде, усугубляющей геноцидную политику эмбарго последних шести десятилетий, добавляются заявления представителей правящей элиты США о намерениях военной агрессии. Материальная и человеческая цена этой блокады является позором, который несет на себе правительство крупнейшей империи всех времен", - говорится в заявлении правительства острова, опубликованном в газете Granma.

Санкционное давление США, как указали на Кубе, сопровождается информационной кампанией, направленной на дискредитацию страны, при этом ответственность за экономический кризис возлагается на правительство острова.
Гавана указала, что давление Вашингтона распространяется и на международные отношения страны, включая попытки повлиять на другие государства с целью разрыва связей с Кубой и прекращения сотрудничества, в том числе в сфере медицины.
"В мире существуют опоры достоинства - народы и правительства, которые не поддаются. Примеры - Мексика, Россия, Китай, Вьетнам и другие братские страны. Есть и участники Конвоя "Наша Америка", которые, несмотря на угрозы и давление, выразили свою поддержку Кубе", - сказано в тексте.
Правительство Кубы также заявило, что страна "никогда не станет трофеем или еще одной звездой в созвездии США", и продолжит защищать свой суверенитет и социалистический строй.
"В год столетия главнокомандующего Фиделя Кастро, автора первой крупной победы над американским империализмом в Америке, при поддержке Рауля Кастро мы подтверждаем призыв к национальной и международной мобилизации", - говорится в заявлении правительства Кубы.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
В Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют "ряд действий" и готовы выполнить приказы президента Трампа.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
