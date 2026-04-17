Президент Кубы заявил о готовности страны к защите в случае агрессии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Кубы заявил о готовности страны дать отпор в случае внешней агрессии.
- Мигель Диас-Канель заявил, что кубинцы не боятся войны, если придется защищать родину.
- По его словам, в стране реализуется концепция "войны всего народа".
ГАВАНА, 17 апр - РИА Новости. Куба готова к защите страны в случае внешней агрессии, несмотря на приверженность мирной политике, заявил президент Мигель Диас-Канель.
«
"Мы не страна, которая призывает к войне или продвигает войну, но мы её не боимся, если придётся защищать родину", - сказал Диас-Канель в интервью RT.
По его словам, в стране реализуется концепция "войны всего народа", основанная на участии всего населения в обеспечении обороны.
"В вопросах обороны мы не ставим нашу защиту в зависимость ни от какой страны. У нас есть отношения военного сотрудничества с дружественными странами, но в ситуации агрессии, независимо от политической и иной поддержки, которую нам могут оказать, мы рассчитываем на силу наших Революционных вооружённых сил, наших институтов, нашей территориальной системы обороны и на концепцию войны всего народ", - подчеркнул глава государства.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
В Пентагоне, комментируя РИА Новости сообщения СМИ о подготовке военной операции против Кубы, заявили, что планируют "ряд действий" и готовы выполнить приказы президента Трампа.
