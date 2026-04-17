Президент Кубы заявил о готовности страны к защите в случае агрессии

"Мы не страна, которая призывает к войне или продвигает войну, но мы её не боимся, если придётся защищать родину", - сказал Диас-Канель в интервью RT .

По его словам, в стране реализуется концепция "войны всего народа", основанная на участии всего населения в обеспечении обороны.

"В вопросах обороны мы не ставим нашу защиту в зависимость ни от какой страны. У нас есть отношения военного сотрудничества с дружественными странами, но в ситуации агрессии, независимо от политической и иной поддержки, которую нам могут оказать, мы рассчитываем на силу наших Революционных вооружённых сил, наших институтов, нашей территориальной системы обороны и на концепцию войны всего народ", - подчеркнул глава государства.