Куба готовилась к ужесточению политики США заранее, заявил Диас-Канель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Куба начала подготовку к возможному ужесточению политики США еще до возвращения к власти Дональда Трампа.
- Кубинские власти разработали и доработали с учетом предложений населения стратегию по преодолению структурных проблем экономики и обеспечению экономического роста с социальным развитием.
- Программа Кубы включает реформы управления экономикой, развитие внутреннего производства и привлечение инвестиций для смягчения последствий внешнего давления.
МЕХИКО, 17 апр - РИА Новости. Куба начала подготовку к возможному ужесточению политики США еще до возвращения к власти Дональда Трампа, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.
"Мы готовились к ситуации, подобной этой, с того момента, когда появилась вероятность того, что Трамп может быть избран президентом Соединенных Штатов, потому что мы знали все намерения, которые существовали вокруг него и его администрации", - сказал политик в интервью RT.
По словам президента, власти разработали стратегию, предусматривающую программу по преодолению структурных проблем экономики и обеспечению экономического роста с социальным развитием. Документ был вынесен на всенародное обсуждение и доработан с учетом предложений населения.
Диас-Канель отметил, что программа охватывает различные направления, включая реформы управления экономикой, развитие внутреннего производства и привлечение инвестиций. Власти рассчитывают, что реализация этих мер позволит смягчить последствия внешнего давления.
Он подчеркнул, что ограничения, введенные США, серьезно влияют на экономику острова, однако страна продолжает адаптироваться к новым условиям и искать пути развития.
СМИ раскрыли, что США готовятся сделать с Кубой
Вчера, 00:50