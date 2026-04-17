Куба готовилась к ужесточению политики США заранее, заявил Диас-Канель

МЕХИКО, 17 апр - РИА Новости. Куба начала подготовку к возможному ужесточению политики США еще до возвращения к власти Дональда Трампа, заявил президент страны Мигель Диас-Канель.

По словам президента, власти разработали стратегию, предусматривающую программу по преодолению структурных проблем экономики и обеспечению экономического роста с социальным развитием. Документ был вынесен на всенародное обсуждение и доработан с учетом предложений населения.