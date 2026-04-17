Пришлось признать поражение. Как провалилась секретная операция США на Кубе

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Полторы тысячи боевиков, десятки миллионов долларов, год тщательной подготовки и абсолютный провал — попытка США вторгнуться на Кубу стала одной из самых позорных страниц американской внешней политики и чуть не спровоцировала ядерную войну. Что произошло в заливе Кочинос 65 лет назад — в материале РИА Новости.

Мафия против революции

Разгром боевой группы у берега Карибского моря в апреле 1961-го сегодня на Кубе отмечают как один из главных национальных праздников. День ВВС и День танкиста привязаны к событиям тех дней. В честь Плайя-Хирон — места, где шли бои, — названа одна из высших кубинских наград.

Вблизи этого пляжа в бухте Кочинос, он же залив Свиней, под грохот артиллерии и гул наступающих Т-34, Гавана победила, несмотря на многие месяцы подготовки Вашингтона.

В марте 1960-го президент Дуайт Эйзенхауэр поручил ЦРУ разработать план вторжения на Кубу. Ведомство Аллена Даллеса получило 13 миллионов долларов с условием, что роль США на публике не будет раскрыта. Ставку делали на народное восстание из-за предполагаемого недовольства кубинцами правительством Фиделя Кастро, вместо которого рассчитывали посадить проамериканских политиков.

Почву готовили через пропаганду и экономический саботаж. Сперва американские нефтеперерабатывающие заводы на Кубе отказались работать с нефтью из СССР. Затем Белый дом запретил ввоз в США кубинского сахара — основного экспорта страны. Кастро ответил национализацией иностранных предприятий.

Отношения накалились до предела. В ЦРУ подумывали дополнительно организовать убийство Фиделя и Рауля Кастро, а также Эрнеста Че Гевары. За помощью в августе 1960-го Даллес обратился к чикагской мафии, пообещав в случае успеха передать монополию на игорный бизнес и дать вольную на преступную деятельность на Острове свободы.

Сменивший Эйзенхауэра Джон Кеннеди был также настроен покончить с революционным правительством. Даллес и его заместитель Ричард Биссел рассчитывали, что новый президент обеспечит дополнительную военную поддержку, но тот настаивал на конспирации и не хотел превращать операцию во вторую высадку в Нормандии.

Кеннеди согласился с планом только после его изучения в Пентагоне. Он решил увеличить число десанта почти вдвое, с 800 до 1400 человек, но вместо высадки в городе Тринидад в 270 километрах от Гаваны потребовал остановиться на менее очевидной для атаки бухте Кочинос в южной части острова. Операция получила условное название "Плутон".

Тайное было явным

После победы Кубинской революции в США хлынул поток эмигрантов. В основном это были люди, напрямую связанные с режимом свергнутого Фульхенсио Батисты и американским капиталом. С 1960-го в Майами агент ЦРУ Джерри Дроллер вербовал их в будущий десантный отряд, также известный как "Бригада 2506", которому отводилась главная роль в "Плутоне".

Наиболее ценными кадрами в подразделении стали диссиденты из числа бывших сторонников Кастро. Так, политическим лидером бригады был Мануэль Артиме — революционер, который бежал с Кубы, предварительно договорившись с США.

Подготовка наемников шла в специально созданных ЦРУ лагерях на побережье Гватемалы и Никарагуа, а также в США — в Новом Орлеане, Форт-Майерсе и Майами. Инструкторами были в основном американские сержанты и офицеры из зеленых беретов, ВВС и Национальной гвардии.

Высадиться с моря решили на катерах времен Второй мировой из состава "призрачного флота" ЦРУ. Для большей конспирации оружие и боеприпасы на остров должны были доставить гражданские грузовые суда, купленные ранее у кубинских компаний.

В начале апреля Кеннеди назначил дату высадки на семнадцатое число. Власти Кубы знали о подготовке вторжения. Данные поступали по собственным каналам из Майами, вдобавок помогал КГБ СССР. На возможных направлениях атаки создавались укрепленные районы. Технику и вооружение, в числе которых были советские танки Т-34-85 и самоходки СУ-100, рассредоточили и перевели в укрытия.

Американский сирота

Утром 15 апреля восемь американских бомбардировщиков В-26 ударили по аэродромам Кампо-Колумбия, Сан-Антонио-ле-Лос-Баньос и Сантьяго-де-Куба. ЦРУ оценили бомбардировки как успешные, посчитав большинство кубинских самолетов уничтоженными. На самом деле поразили только две машины — остальные были макетами. На следующий день наемники пытались дважды высадить отвлекающий десант в провинции Орьенте, но тоже без успеха.

Наконец в ночь на 17-е началась высадка главных сил в заливе Кочинос, на пляжах Плайя-Хирон и Плайя-Ларга. Сначала — парашютисты, которых при приземлении сразу атаковал отряд кубинской милиции, задержав продвижение. Неожиданностью стал и успешный удар кубинской авиации по кораблям десанта.

К середине дня на всех направлениях продвижение противника было остановлено. Кубинская милиция и армия начали теснить боевиков к берегу. Через два дня войска после 30-минутной артподготовки перешли в наступление и вынудили десант сложить оружие.

Кубинские силы потеряли 156 человек убитыми и 800 ранеными. Потери наемников, по разным данным, — от 80 до 120 человек убитыми. Более тысячи сдались в плен. В апреле 1962 года их осудили на 30 лет тюрьмы, однако уже в декабре всех, включая предавшего Кастро Артиме, передали США. Взамен Куба получила медикаменты и продовольствие на 53 миллиона долларов.

Провал Вашингтона вызвал большой резонанс на международной арене. В ООН сорок стран осудили действия США. В отдельных государствах доходило до демонстраций у американских посольств и попыток штурма дипмиссий. СССР направил в Белый дом ноту протеста, призвав пресечь агрессию против революционного правительства, которое на фоне интервенции впервые провозгласило себя марксистско-ленинским.

"У победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота", — заявил Кеннеди, объясняя провал общественности. Снимать с себя ответственность президент не стал. Однако рейтинг Кеннеди, вопреки его же ожиданиям, вырос с 78 до 83 процентов.

А для Даллеса это был конец карьеры. Через полгода он вынужденно ушел в отставку и до конца жизни винил во всем "нерешительного" Кеннеди. Биссел был солидарен с начальником и через пару месяцев тоже уволился. Впрочем, отношения между ЦРУ и президентом так и не наладились.