Юрист предупредил о штрафах за незаконные операции с криптовалютой

"Новый закон легализует внешнеторговые крипторасчеты для обхода санкций, но полностью запрещает любые операции с криптовалютой внутри страны вне лицензированных посредников. Штрафы серьезные — до 40% от суммы, и они могут взиматься за каждую незаконную транзакцию", — предупредил Куприянов.

Резидентам запретят выдавать займы в криптовалюте и совершать P2P-сделки без участия лицензированных посредников. Банки смогут блокировать подозрительные переводы. При этом внешнеторговые расчеты в криптовалюте между резидентами и нерезидентами будут разрешены.

За нарушение грозит штраф от 20% до 40% от суммы незаконной транзакции. Также планируется обязательное уведомление ФНС об открытии криптокошельков — штраф до 5 000 рублей за каждый кошелек. Эксперт советует россиянам, привыкшим к P2P-обменникам, быть особенно внимательными.