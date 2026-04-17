Юрист предупредил о штрафах за незаконные операции с криптовалютой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий использование криптовалюты для расчетов внутри России и вводящий крупные штрафы.
- Новый закон легализует внешнеторговые крипторасчеты для обхода санкций, но полностью запрещает любые операции с криптовалютой внутри страны вне лицензированных посредников.
- За нарушение правил предусмотрены штрафы от 20 % до 40 % от суммы незаконной транзакции, также будет обязательно уведомлять ФНС об открытии криптокошельков — штраф до 5 000 рублей за каждый кошелек.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который запрещает использование криптовалюты для расчетов внутри России и вводит крупные штрафы. О новых правилах агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер Адвокатского бюро "Куприянов, Кириллова и Партнеры" Артемий Куприянов.
"Новый закон легализует внешнеторговые крипторасчеты для обхода санкций, но полностью запрещает любые операции с криптовалютой внутри страны вне лицензированных посредников. Штрафы серьезные — до 40% от суммы, и они могут взиматься за каждую незаконную транзакцию", — предупредил Куприянов.
Резидентам запретят выдавать займы в криптовалюте и совершать P2P-сделки без участия лицензированных посредников. Банки смогут блокировать подозрительные переводы. При этом внешнеторговые расчеты в криптовалюте между резидентами и нерезидентами будут разрешены.
За нарушение грозит штраф от 20% до 40% от суммы незаконной транзакции. Также планируется обязательное уведомление ФНС об открытии криптокошельков — штраф до 5 000 рублей за каждый кошелек. Эксперт советует россиянам, привыкшим к P2P-обменникам, быть особенно внимательными.
