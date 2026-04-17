Глава МИД Конго заявил, что его страна не выступала против России в ООН

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Республика Конго никогда не выступала против России в ходе голосований в ООН, сообщил министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Жан-Клод Гакоссо в интервью RT.
Также глава МИД республики высоко оценил текущий уровень российско-конголезских отношений.
"Отношения у нас превосходные. Был небольшой, так сказать, переходный период, который соответствовал периоду распада Советского Союза… Однако с того момента, как прошёл саммит в Сочи, Россия вернулась в Африку и заняла то место, которое всегда принадлежало ей в сердцах африканцев и в экономической сфере", - отметил он.
Накануне в ходе визита российской делегации в Республику Конго состоялась встреча замглавы МИД РФ Георгия Борисенко и главы конголезского МИД Жана-Клода Гакоссо.