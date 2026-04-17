Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Конго заявил, что его страна не выступала против России в ООН - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 17.04.2026 (обновлено: 20:04 17.04.2026)
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что его страна никогда не выступала против России в ООН.
  • Он высоко оценил текущий уровень российско-конголезских отношений.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Республика Конго никогда не выступала против России в ходе голосований в ООН, сообщил министр иностранных дел, франкофонии и по делам конголезцев за рубежом Жан-Клод Гакоссо в интервью RT.
"Конго и Россия действуют сообща в ходе голосований в ООН, мы голосуем одинаково. Когда речь идёт о действительно спорных вопросах, Конго может воздержаться, но мы никогда не голосовали за антироссийские резолюции", - подчеркнул министр.
Также глава МИД республики высоко оценил текущий уровень российско-конголезских отношений.
"Отношения у нас превосходные. Был небольшой, так сказать, переходный период, который соответствовал периоду распада Советского Союза… Однако с того момента, как прошёл саммит в Сочи, Россия вернулась в Африку и заняла то место, которое всегда принадлежало ей в сердцах африканцев и в экономической сфере", - отметил он.
Накануне в ходе визита российской делегации в Республику Конго состоялась встреча замглавы МИД РФ Георгия Борисенко и главы конголезского МИД Жана-Клода Гакоссо.
В миреРоссияРеспублика КонгоСочиЖан-Клод ГакоссоГеоргий БорисенкоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала