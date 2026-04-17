10:45 17.04.2026 (обновлено: 11:17 17.04.2026)

В Ржеве презентовали книгу о контрразведчике "Смерш"

© Фото предоставлено организаторами
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ржеве прошла презентация книги «Судьба капитана Смерш» Владимира Жирнова.
  • В книге рассказывается о фронтовых буднях контрразведчика, боях с немецкой дивизией «Эдельвейс» и деятельности опергруппы ГУКР «Смерш» на территории Польши.
  • В мероприятии приняли участие представители региональных органов госвласти, Герои Отечества, историки спецслужб, общественные деятели, ветераны и сотрудники органов безопасности, а также воспитанники военно-патриотических детских структур и молодежных объединений.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Ржеве прошла презентация книги "Судьба капитана Смерш" Владимира Жирнова.
В ней повествуется о фронтовых буднях контрразведчика, тяжелых боях с немецкой дивизией "Эдельвейс" в горах Кавказа и деятельности опергруппы ГУКР "Смерш" на территории Польши.
Главный герой, получив тяжелое ранение в бою с немецкими диверсантами и инвалидность, нашел в себе силы и вернулся к полноценной жизни — освоил новую профессию, создал семью и воспитал детей.
В ходе мероприятия обсуждались история страны и органов безопасности и увековечение памяти защитников Отечества. В нем в том числе участвовали представители региональных госструктур, историки спецслужб, руководство, ветераны и сотрудники органов безопасности, воспитанники военно-патриотических детских структур и молодежных объединений, суворовцы ТвСВУ и курсанты Военной академии ВКО имени Г.К. Жукова.
Презентация завершилась возложением венка и цветов к монументу героям Ржевской битвы, а также торжественным маршем военнослужащих и суворовцев.
Удостоверение сотрудника контрразведки Смерш - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
ФСБ раскрыла архивы о контрразведчике из Смерша Вадисе
23 марта, 00:29
 
