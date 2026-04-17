В Ржеве презентовали книгу о контрразведчике "Смерш"

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ржеве прошла презентация книги «Судьба капитана Смерш» Владимира Жирнова.

В книге рассказывается о фронтовых буднях контрразведчика, боях с немецкой дивизией «Эдельвейс» и деятельности опергруппы ГУКР «Смерш» на территории Польши.

В мероприятии приняли участие представители региональных органов госвласти, Герои Отечества, историки спецслужб, общественные деятели, ветераны и сотрудники органов безопасности, а также воспитанники военно-патриотических детских структур и молодежных объединений.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В Ржеве прошла презентация книги "Судьба капитана Смерш" Владимира Жирнова.

В ней повествуется о фронтовых буднях контрразведчика, тяжелых боях с немецкой дивизией "Эдельвейс" в горах Кавказа и деятельности опергруппы ГУКР "Смерш" на территории Польши

© Фото предоставлено организаторами Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве © Фото предоставлено организаторами 1 из 5 © Фото предоставлено организаторами Возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших Возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших © Фото предоставлено организаторами 2 из 5 © Фото предоставлено организаторами Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве © Фото предоставлено организаторами 3 из 5 © Фото предоставлено организаторами Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве © Фото предоставлено организаторами 4 из 5 © Фото предоставлено организаторами Возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших Возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших © Фото предоставлено организаторами 5 из 5 Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве © Фото предоставлено организаторами 1 из 5 Возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших © Фото предоставлено организаторами 2 из 5 Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве © Фото предоставлено организаторами 3 из 5 Презентация книги Жирнова "Судьба капитана Смерш" в Ржеве © Фото предоставлено организаторами 4 из 5 Возложение цветов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату в память о погибших © Фото предоставлено организаторами 5 из 5

Главный герой, получив тяжелое ранение в бою с немецкими диверсантами и инвалидность, нашел в себе силы и вернулся к полноценной жизни — освоил новую профессию, создал семью и воспитал детей.

В ходе мероприятия обсуждались история страны и органов безопасности и увековечение памяти защитников Отечества. В нем в том числе участвовали представители региональных госструктур, историки спецслужб, руководство, ветераны и сотрудники органов безопасности, воспитанники военно-патриотических детских структур и молодежных объединений, суворовцы ТвСВУ и курсанты Военной академии ВКО имени Г.К. Жукова.