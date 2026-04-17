Китайская компания запатентовала "туалет в автомобиле", пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2026
13:59 17.04.2026 (обновлено: 18:40 17.04.2026)
Китайская компания запатентовала "туалет в автомобиле", пишут СМИ

Sina: китайская компания Seres получила патент на "туалет в автомобиле"

Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Флаг Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайская компания Seres получила одобрение на патент "туалета в автомобиле".
  • "Туалет в автомобиле" — это скрытый под сиденьем выдвижной туалет с технологиями вакуумной системы слива, ультрафиолетовой стерилизации и автоматической дезинфекции.
  • Первая модель автомобиля с подобным туалетом ожидается к выпуску в 2026 году.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Китайская компания Seres получила одобрение на патент "туалета в автомобиле", это первый подобный случай в отрасли, передает новостной портал Sina.
"Недавно компания Seres подала заявку на патент "туалета в автомобиле". Этот патент был официально одобрен 10 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Согласно данным портала, это первый подобный случай в отрасли.
"Туалет в автомобиле" - скрытый под задним сиденьем выдвижной туалет в салоне или в багажнике. Конструкция подобной инновации несложная: сам туалет и система направляющих. Направляющие состоят из фиксированной и подвижной частей. Подвижная часть связана с сиденьем, что обеспечивает плавное выдвижение.
Как отмечает портал, у такого конструкционного решения довольно высокая практичность. Например, в пробке на трассе или во время длительных поездок не нужно беспокоиться о поиске туалета.
Согласно данным местных СМИ, в туалете будут использованы технологии вакуумной системы слива, ультрафиолетовой стерилизации и автоматической дезинфекции. Туалет способен выдерживать нагрузку до 150 килограммов, а в сложенном виде составляет лишь 12 сантиметров в толщину.
Ожидается, что первая модель с подобной технологией будет выпущена в этом году.
Ученые в лаборатории в Китае - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Китайские ученые нашли способ лечения болезни Альцгеймера, пишут СМИ
2 апреля, 18:00
 
