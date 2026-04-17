Китайская компания запатентовала "туалет в автомобиле", пишут СМИ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Китайская компания Seres получила одобрение на патент "туалета в автомобиле", это первый подобный случай в отрасли, передает новостной портал Sina

"Недавно компания Seres подала заявку на патент "туалета в автомобиле". Этот патент был официально одобрен 10 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Согласно данным портала, это первый подобный случай в отрасли.

"Туалет в автомобиле" - скрытый под задним сиденьем выдвижной туалет в салоне или в багажнике. Конструкция подобной инновации несложная: сам туалет и система направляющих. Направляющие состоят из фиксированной и подвижной частей. Подвижная часть связана с сиденьем, что обеспечивает плавное выдвижение.

Как отмечает портал, у такого конструкционного решения довольно высокая практичность. Например, в пробке на трассе или во время длительных поездок не нужно беспокоиться о поиске туалета.

Согласно данным местных СМИ, в туалете будут использованы технологии вакуумной системы слива, ультрафиолетовой стерилизации и автоматической дезинфекции. Туалет способен выдерживать нагрузку до 150 килограммов, а в сложенном виде составляет лишь 12 сантиметров в толщину.