WSJ узнал о попытке внука Рауля Кастро передать секретное письмо Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Внук Рауля Кастро пытался передать письмо Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с Кубы, минуя дипломатические каналы, пишет WSJ.
- Американская таможня остановила предпринимателя, выбранного на роль курьера, при въезде в Майями и изъяла послание.
- Белый дом получение письма не подтвердил.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Внук Рауля Кастро пытался, минуя дипломатические каналы, передать письмо напрямую президенту США Дональду Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с острова, утверждает журнал Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.
"Внук кубинского лидера Рауля Кастро предпринял необычную попытку быть услышанным президентом Трампом, подбив состоятельного гаванского предпринимателя попытаться лично доставить письмо в Белый дом на прошлой неделе в обход стандартных дипломатических каналов", - говорится в материале.
Письмо было оформлено как дипломатическая нота и было скреплено "официальной кубинской печатью".
"Закулисное сообщение Трампу содержало предложение о соглашениях с сфере экономики и инвестиций наряду со смягчением санкций, а также предупреждало, что кубинский режим готовится к вторжению США", - рассказал изданию неназванный чиновник.
Белый дом не ответил на запросы издания о том, получили ли там в итоге письмо.
"Непонятно, почему курьера остановили в аэропорту", - отмечается издание.
Портал Axios в феврале сообщал со ссылкой на источники, что отвечающий за отношения с Кубой госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро.
"Он много лет был телохранителем Рауля Кастро и до сих пор иногда появляется рядом с кубинским лидером во время его редких выходов в свет", - пишет WSJ.
Исполнительный директор расположенной в Вашингтоне Группы исследований Кубы Ракардо Герреро в беседе с журналом обратил внимание на то, что попытка обойти Рубио "глупа и может вернуться бумерангом".
Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил ранее телеканалу NBC News, что считает трудной задачей достижение соглашений с США, однако допустил, что это возможно. Он также предупредил, что оправдания возможной военной агрессии США против Кубы не существует. По его словам, кубинцы готовы сражаться и умирать за свою страну.
