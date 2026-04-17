WSJ узнал о попытке внука Рауля Кастро передать секретное письмо Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ Внук Рауля Кастро пытался передать письмо Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с Кубы, минуя дипломатические каналы, пишет WSJ.

Американская таможня остановила предпринимателя, выбранного на роль курьера, при въезде в Майями и изъяла послание.

Белый дом получение письма не подтвердил.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Внук Рауля Кастро пытался, минуя дипломатические каналы, передать письмо напрямую президенту США Дональду Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с острова, утверждает журнал Внук Рауля Кастро пытался, минуя дипломатические каналы, передать письмо напрямую президенту США Дональду Трампу с предложениями об экономическом сотрудничестве и снятии санкций с острова, утверждает журнал Wall Street Journal со ссылкой на американские источники.

"Внук кубинского лидера Рауля Кастро предпринял необычную попытку быть услышанным президентом Трампом , подбив состоятельного гаванского предпринимателя попытаться лично доставить письмо в Белый дом на прошлой неделе в обход стандартных дипломатических каналов", - говорится в материале.

Письмо было оформлено как дипломатическая нота и было скреплено "официальной кубинской печатью".

"Закулисное сообщение Трампу содержало предложение о соглашениях с сфере экономики и инвестиций наряду со смягчением санкций, а также предупреждало, что кубинский режим готовится к вторжению США", - рассказал изданию неназванный чиновник.

Однако выбранный на роль курьера 37-летний кубинский предприниматель Роберто Гонзалес, который занят в сфере проката дорогих автомобилей и люксового туризма, был остановлен американской таможней при въезде в Майами . Письмо было изъято, а мужчина отправлен обратно в Гавану , говорится в материале.

Белый дом не ответил на запросы издания о том, получили ли там в итоге письмо.

"Непонятно, почему курьера остановили в аэропорту", - отмечается издание.

Портал Axios в феврале сообщал со ссылкой на источники, что отвечающий за отношения с Кубой госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро.

"Он много лет был телохранителем Рауля Кастро и до сих пор иногда появляется рядом с кубинским лидером во время его редких выходов в свет", - пишет WSJ.

Исполнительный директор расположенной в Вашингтоне Группы исследований Кубы Ракардо Герреро в беседе с журналом обратил внимание на то, что попытка обойти Рубио "глупа и может вернуться бумерангом".

Ранее Трамп заявлял, что США могут "заглянуть" на Кубу после того, как решат все вопросы с Ираном