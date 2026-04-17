Рейтинг@Mail.ru
Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в СИЗО - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 17.04.2026 (обновлено: 14:50 17.04.2026)
Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в СИЗО

РИА Новости: призывавшую бомбить Москву журналистку отправили в СИЗО в Калуге

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистку, предлагавшую бомбить Москву, обвинили в призывах к терроризму.
  • Бывший редактор федерального СМИ сейчас находится в СИЗО в Калуге.
  • Свои действия она назвала ошибкой.
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Призывавшую бомбить Москву журналистку обвинили в призывах к терроризму и отправили в СИЗО в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Бывший редактор федерального СМИ обвиняется по статье 205.2 УК РФ в призывах к терроризму за посты в соцсетях. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемая находится в СИЗО в Калуге", - рассказал собеседник.
Отмечается, что девушка живет в Москве, а задержана была у матери в Ленобласти, однако преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Калужской области, поэтому уголовное дело расследуется ими.
На видео, которым располагает РИА Новости, журналистка признается в содеянном.
"Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москву", - сказала обвиняемая.
Она назвала свои действия ошибкой и призналась, что "чувствует за собой вину".
ПроисшествияМоскваКалугаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала