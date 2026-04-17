Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в СИЗО

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Призывавшую бомбить Москву журналистку обвинили в призывах к терроризму и отправили в СИЗО в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"Бывший редактор федерального СМИ обвиняется по статье 205.2 УК РФ в призывах к терроризму за посты в соцсетях. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемая находится в СИЗО в Калуге", - рассказал собеседник.
Отмечается, что девушка живет в Москве, а задержана была у матери в Ленобласти, однако преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Калужской области, поэтому уголовное дело расследуется ими.
На видео, которым располагает РИА Новости, журналистка признается в содеянном.
"Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москву", - сказала обвиняемая.
Она назвала свои действия ошибкой и призналась, что "чувствует за собой вину".