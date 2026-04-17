Журналистку, призывавшую бомбить Москву, отправили в СИЗО

Краткий пересказ от РИА ИИ Журналистку, предлагавшую бомбить Москву, обвинили в призывах к терроризму.

Бывший редактор федерального СМИ сейчас находится в СИЗО в Калуге.

Свои действия она назвала ошибкой.

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Призывавшую бомбить Москву журналистку обвинили в призывах к терроризму и отправили в СИЗО в Калуге, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.

"Бывший редактор федерального СМИ обвиняется по статье 205.2 УК РФ в призывах к терроризму за посты в соцсетях. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемая находится в СИЗО в Калуге", - рассказал собеседник.

Отмечается, что девушка живет в Москве , а задержана была у матери в Ленобласти, однако преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Калужской области , поэтому уголовное дело расследуется ими.

На видео, которым располагает РИА Новости, журналистка признается в содеянном.

"Разместила комментарий в Telegram-канале. А комментарий мой заключался в том, что я призывала бомбить Москву", - сказала обвиняемая.