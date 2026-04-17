Калужские депутаты приняли закинициативы в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 17.04.2026
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
10:11 17.04.2026
Калужские депутаты приняли закинициативы в поддержку бойцов СВО

Депутаты в Калужской области приняли новые инициативы для поддержки бойцов СВО

Депутаты Законодательного собрания Калужской области
Депутаты Законодательного собрания Калужской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Калужской области
Депутаты Законодательного собрания Калужской области. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ключевые законодательные инициативы, рассмотренные 16 апреля на заседании сессии Законодательного Собрания Калужской области, традиционно коснулись поддержки участников СВО и их семей, сообщает пресс-служба областного парламента.
"До 31 мая продлен срок предоставления повышенной выплаты в размере 2 миллионов рублей гражданам, поступившим на военную службу по контракту", - отметил председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев.
Кроме того, все заключившие контракт с министерством обороны России от Калужской области получают федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и еще не менее 100 тысяч – от муниципалитетов.
Единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей установлена для граждан, заключивших контракт о службе в войсках национальной гвардии на срок от одного года для участия в специальной военной операции. Ранее эта выплата полагалась только тем, кто подписал контракт в период с мая по декабрь 2025 года. Теперь же на нее смогут претендовать все, кто поступит на службу по контракту в Росгвардию в 2026 году.
Семья подписывает документы - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Калужские депутаты утвердили правила выделения земли многодетным семьям
19 марта, 15:36
 
Калужская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Калуга
 
 
