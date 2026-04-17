Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала оптимальную высоту каблука
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:29 17.04.2026
Врач назвала оптимальную высоту каблука

© Fotolia / bertys30Девушка в туфлях на высоких каблуках
Девушка в туфлях на высоких каблуках
© Fotolia / bertys30
Девушка в туфлях на высоких каблуках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-флеболог Елена Смирнова назвала оптимальную высоту каблука — 3–5 сантиметров.
  • Хождение на высоких каблуках (более 5–6 сантиметров) может увеличить риск развития варикоза.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оптимальная высота каблука составляет 3-5 сантиметров, хождение на высоких каблуках может увеличить риск развития варикоза, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Высота каблука должна быть 3-5 см от основания подошвы под пальцами ног", - сказала Смирнова.
По ее словам, частое хождение на высоких каблуках (более 5-6 сантиметров) приводит к ухудшению кровотока в икроножной мышце, что может запустить развитие варикоза.
"При наследственной предрасположенности это может служить дополнительным фактором прогрессирования варикоза", - добавила она.
ОбществоМоскваЕлена Смирнова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала