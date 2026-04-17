Врач назвала оптимальную высоту каблука

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оптимальная высота каблука составляет 3-5 сантиметров, хождение на высоких каблуках может увеличить риск развития варикоза, рассказала РИА Новости врач-флеболог Юсуповской больницы Москвы Елена Смирнова.
"Высота каблука должна быть 3-5 см от основания подошвы под пальцами ног", - сказала Смирнова.
По ее словам, частое хождение на высоких каблуках (более 5-6 сантиметров) приводит к ухудшению кровотока в икроножной мышце, что может запустить развитие варикоза.
"При наследственной предрасположенности это может служить дополнительным фактором прогрессирования варикоза", - добавила она.