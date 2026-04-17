Юрист рассказала, как вернуть ошибочный денежный перевод
14:37 17.04.2026 (обновлено: 14:46 17.04.2026)
Юрист рассказала, как вернуть ошибочный денежный перевод

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ошибочный денежный перевод можно вернуть через суд.
  • Если деньги переведены по номеру телефона, можно связаться с получателем и попросить вернуть средства; в случае отказа придется обращаться в суд.
  • Если перевод был по номеру карты, нужно зафиксировать произошедшее в банке, а затем обратиться в суд, который через банк получит персональные данные получателя средств.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ошибочный перевод не тому адресату можно вернуть через суд, рассказала в беседе с интернет-изданием "Газета.ru" юрист по гражданским делам Карина Асанова.
"Если перевод средств был по номеру телефона и вы ошиблись одной цифрой, то это ситуация из самых простых, поскольку можно связаться с получателем и попросить вернуть деньги. Если человек согласился - вам повезло, а в случае отказа придется обращаться в суд", - говорится в сообщении.
Ключевую роль играет то, куда были отправлены деньги и готов ли человек их вернуть, но он обязан это сделать, если получил деньги без законных оснований, так как это регулируется институтом неосновательного обогащения.
Однако, если перевод был осуществлен по номеру карты, то связаться с получателем будет сложнее. В таком случае необходимо позвонить в банк, зафиксировать произошедшее, а после обратиться в суд.
"Сложность состоит в том, что для обращения в суд вам необходимы паспортные данные и адрес регистрации ответчика. Поэтому на практике подается исковое заявление изначально к банку, который по судебному запросу обязан предоставить персональные данные получателя средств, а дальше дело передается по подсудности территориально в тот суд, где зарегистрирован ответчик", - уточнила юрист.
