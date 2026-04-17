СМИ: Израиль обстреливает ливанские поселения после начала прекращения огня
01:26 17.04.2026 (обновлено: 01:37 17.04.2026)
СМИ: Израиль обстреливает ливанские поселения после начала прекращения огня

NNA: Израиль обстрелял ливанские поселения после начала прекращения огня

© REUTERS / Tyrone Siu — Израильская артиллерия ведет огонь по Ливану
Израильская артиллерия ведет огонь по Ливану. Архивное фото
  • Израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по двум населенным пунктам на юге Ливана спустя полчаса после вступления в силу режима прекращения огня.
  • Ливанское национальное агентство NNA сообщает, что артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин.
  • Одновременно ведется прочесывание района с применением стрелкового оружия.
БЕЙРУТ, 17 апр — РИА Новости. Израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по двум населенным пунктам на юге Ливана спустя полчаса после вступления в силу режима прекращения огня, передает ливанское национальное агентство NNA.
«

"Несмотря на то, что прошло около получаса с момента вступления в силу режима прекращения огня, артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин", — говорится в материале.

Кроме того, по данным агентства, израильские военные прочесывают район с применением стрелкового оружия.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с лидером Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, договорившись о перемирии между этими странами. Их конфликт обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Тель-Авива и Вашингтона.
Конфликт между странами обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Израиля и США. С 16 марта Тель-Авив ведет наземную операцию на юге Ливана и обстреливает города, включая столицу — Бейрут.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако возобновила их после массированных ударов по Ливану.
