СМИ: Израиль обстреливает ливанские поселения после начала прекращения огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по двум населенным пунктам на юге Ливана спустя полчаса после вступления в силу режима прекращения огня.
- Ливанское национальное агентство NNA сообщает, что артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин.
- Одновременно ведется прочесывание района с применением стрелкового оружия.
БЕЙРУТ, 17 апр — РИА Новости. Израильская артиллерия открыла интенсивный огонь по двум населенным пунктам на юге Ливана спустя полчаса после вступления в силу режима прекращения огня, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Несмотря на то, что прошло около получаса с момента вступления в силу режима прекращения огня, артиллерия израильской армии продолжает обстреливать населенные пункты Хиям и Дебин", — говорится в материале.
Кроме того, по данным агентства, израильские военные прочесывают район с применением стрелкового оружия.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с лидером Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, договорившись о перемирии между этими странами. Их конфликт обострился в начале прошлого месяца после ударов по Ирану со стороны Тель-Авива и Вашингтона.
После объявления перемирия между Штатами и Ираном "Хезболла" приостановила операции против Израиля, однако возобновила их после массированных ударов по Ливану.