00:33 17.04.2026
СМИ: Израиль атаковал более десяти поселений Ливана до прекращения огня

Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
  • Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана.
  • Удары были нанесены за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня.
  • Ливанское движение «Хезболлах» выпустило несколько ракет в направлении Израиля менее чем за пять минут до начала прекращения огня.
БЕЙРУТ, 17 апр - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля.
"Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, с интервалом в несколько минут были нанесены удары еще по шести ливанским поселениям.
По информации Al-Mayadeen, ливанское движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустило несколько ракет в направлении Израиля менее чем за пять минут до начала прекращения огня, а также в течении последних часов наносила интенсивные удары по армии Израиля в пограничной зоне и в кварталах города Бинт-Джбейль.
