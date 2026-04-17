СМИ: Израиль атаковал более десяти поселений Ливана до прекращения огня

БЕЙРУТ, 17 апр - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли удары по 11 населенным пунктам на юге Ливана за десять минут до вступления в силу режима прекращения огня, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 00.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля.
"Израильская авиация нанесла удары по населенным пунктам Анкун, Джбшит, Кфардоунин и Дейр-эз-Захрани", - говорится в сообщении.
Как отмечает телеканал, с интервалом в несколько минут были нанесены удары еще по шести ливанским поселениям.
По информации Al-Mayadeen, ливанское движения "Хезболлах", в свою очередь, выпустило несколько ракет в направлении Израиля менее чем за пять минут до начала прекращения огня, а также в течении последних часов наносила интенсивные удары по армии Израиля в пограничной зоне и в кварталах города Бинт-Джбейль.