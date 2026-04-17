Суд продлил арест имущества, изъятого у Тимура Иванова

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы продлил арест имущества, которое было изъято у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в доход государства, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Суд продлил арест имущества на полгода", - сказал собеседник.
На продлении ареста настаивала прокуратура. При этом, как пояснил Мусаев, имущество было обращено в доход государства еще в декабре прошлого года и Иванову "не принадлежит ни де-юре, ни де-факто".
Пресненский суд Москвы 5 декабря изъял имущество Иванова, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. В феврале Мосгорсуд вернул ему также особняк в подмосковном поселке Раздоры в Одинцовском районе, решение вступило в силу.
Кроме того, было изъято имущество отца бывшего замминистра Вадима Иванова и других родственников.
В список вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.