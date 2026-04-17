16:49 17.04.2026
Суд продлил арест имущества, изъятого у Тимура Иванова

© РИА Новости / Илья Питалев
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Симоновский суд Москвы продлил арест имущества, изъятого у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, на полгода.
  • Имущество было обращено в доход государства еще в декабре прошлого года и Тимуру Иванову "не принадлежит ни де-юре, ни де-факто".
  • В список изъятого имущества вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, а также мотоциклы, коллекционное оружие, картины, предметы искусства, драгоценности и часы.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы продлил арест имущества, которое было изъято у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в доход государства, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.
"Суд продлил арест имущества на полгода", - сказал собеседник.
Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов (на экране) во время оглашения приговора в 235-м гарнизонном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Суд вынес приговор бывшему замминистра обороны Попову
10 апреля, 15:33
На продлении ареста настаивала прокуратура. При этом, как пояснил Мусаев, имущество было обращено в доход государства еще в декабре прошлого года и Иванову "не принадлежит ни де-юре, ни де-факто".
Пресненский суд Москвы 5 декабря изъял имущество Иванова, оставив нетронутым лишь Bentley бывший жены Иванова Светланы Захаровой. В феврале Мосгорсуд вернул ему также особняк в подмосковном поселке Раздоры в Одинцовском районе, решение вступило в силу.
Кроме того, было изъято имущество отца бывшего замминистра Вадима Иванова и других родственников.
В список вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.
Руслан Цаликов - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Эксперт назвал максимальный срок, который грозит Цаликову
5 марта, 17:11
 
ПроисшествияМоскваОдинцовский районТимур ИвановСветлана ЗахароваВадим ИвановBentley MotorsМосковский городской судBentley Continental GT Speed
 
 
