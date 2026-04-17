Суд продлил арест имущества, изъятого у Тимура Иванова

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Симоновский суд Москвы продлил арест имущества, которое было изъято у бывшего замминистра обороны Тимура Иванова в доход государства, сообщил РИА Новости его адвокат Мурад Мусаев.

В список вошли более 40 земельных участков и других объектов недвижимости, около 20 автомобилей, включая раритетные, мотоциклы, коллекционное оружие, картины и другие предметы искусства, десятки драгоценностей и часов.