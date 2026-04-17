20:32 17.04.2026
Иран может принять меры при продолжении США морской блокады

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран может принять меры в ответ на продолжение морской блокады со стороны США, заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.
  • Он также назвал морскую блокаду нарушением режима прекращения огня.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 17 апр - РИА Новости. Иран может принять меры при продолжении США морской блокады, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, не пояснив, что это за шаги.
"Если морская блокада продолжится, Иран в ответ примет необходимые меры, в этом сомнений никаких", - сказал он в эфире иранского телевидения.
В свою очередь, агентство Tasnim отмечает, что официальный представитель МИД Ирана назвал морскую блокаду нарушением режима прекращения огня.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
