Трамп назвал сроки заключения сделки с Ираном

- Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка с Ираном может быть заключена в течение "одного-двух дней".
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить сделку. Я думаю, что встреча, вероятно, состоится в выходные. Я думаю, что мы заключим сделку в ближайшие день-два", - сказал американский лидер в телефонном интервью порталу Axios.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.