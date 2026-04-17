Химика Кабанова* признали иноагентом

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов российского и американского химика Александра Кабанова*, сообщается на сайте ведомства.
"Семнадцатого апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены... А.В. Кабанов*", - говорится в сообщении.
По информации министерства, Кабанов* распространял недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, выступал против проведения специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов и нежелательных на территории РФ организаций, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, а также взаимодействует с нежелательной на территории России организацией.
По данным ведомства, химик проживает за границей.
Также в реестр внесены активистка Мария Вьюшкова*, журналист Дмитрий Семенов*, Андрей Бузин* и Александр Колосков*.
Как сообщили в Минюсте, Вьюшкова*, Семенов*, Бузин* и Колосков* принимали участие в распространении материалов иноагентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространяли фейки о решениях российских властей. Также все они выступали против СВО. При этом Бузин и Семенов взаимодействуют с нежелательной в РФ компанией, а Колосков выступал в поддержку ВСУ. Все они проживают за пределами России.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
