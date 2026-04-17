Четыре новые школы на 1,6 тыс учеников построят в селах Ингушетии
13:15 17.04.2026
Четыре новые школы на 1,6 тыс учеников построят в селах Ингушетии

Калиматов: четыре новые школы на 1,6 тыс учеников построят в селах Ингушетии

НАЛЬЧИК, 17 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии в текущем году начнут строительство четырех новых школ в селах республики, они рассчитаны на 1,6 тысячи учеников, также будет проведен капремонт еще шести образовательных учреждений, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"В этом году в республике начнется строительство четырех новых школ в селах Нестеровское, Плиево, Галашки и Новый Редант. Это важный шаг для нашего региона, потому что новые школы обеспечат около 1600 дополнительных учебных мест и значительно разгрузят уже действующие образовательные учреждения, где классы переполнены, а подвоз детей из отдаленных районов - сложная задача", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что эти школы будут оснащены просторными кабинетами, спортзалами, местами для кружков и доступной средой для всех учеников.
"Кроме того, мы не забываем и о текущем обновлении инфраструктуры. В этом году будет проведен капитальный ремонт шести объектов: четырех детских садов, гимназии №1 в Малгобеке и Ингушского политехнического колледжа. Эти работы также идут в рамках федеральных и региональных программ, направленных на модернизацию социальной инфраструктуры", - отметил глава региона.
По его словам, с 2019 года в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" и Народной программы в Ингушетии построено уже 48 школ на почти 25 тысяч учеников и создано более 4 тысяч рабочих мест для педагогов и работников сферы образования.
"Все это помогает нам существенно снизить количество школ, работающих во вторую смену, а также избавиться от старых и аварийных зданий", - подчеркнул Калиматов.
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовМалгобекШкола
 
 
