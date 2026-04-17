Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка - РИА Новости, 17.04.2026
05:46 17.04.2026 (обновлено: 10:29 17.04.2026)
Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка

Iltalehti: в небе над Лапландией после запуска с Плесецка заметили свечение

© СоцсетиСветовое явление над Лапландией после запуска российской ракеты-носителя с Плесецка
Световое явление над Лапландией после запуска российской ракеты-носителя с Плесецка - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Соцсети
Световое явление над Лапландией после запуска российской ракеты-носителя с Плесецка
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Лапландией было замечено загадочное свечение.
  • Полиция предположила, что свечение вызвано запуском российской ракеты-носителя с космодрома Плесецк.
  • В ночь на пятницу ВКС России запустили с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Лапландией было замечено загадочное свечение, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на командный центр департамента полиции региона.
"Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02:30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.
Объект и веерообразное светящееся пятно были замечены в небе из таких городов, как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и других.
Позднее в полиции предположили, что речь идет о российской ракете-носителе, запущенной с космодрома Плесецк.
В ночь на пятницу ВКС России запустили с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Старт прошел в штатном режиме, "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.
Предыдущий старт с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда космические войска ВКС России также вывели на орбиту военный спутник.
