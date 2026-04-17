Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Лапландией было замечено загадочное свечение, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на командный центр департамента полиции региона.
"Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02:30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.
Объект и веерообразное светящееся пятно были замечены в небе из таких городов, как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и других.
Позднее в полиции предположили, что речь идет о российской ракете-носителе, запущенной с космодрома Плесецк.
Предыдущий старт с Плесецка состоялся 3 апреля. Тогда космические войска ВКС России также вывели на орбиту военный спутник.
