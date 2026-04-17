Финны заметили странное свечение после запуска с Плесецка

Световое явление над Лапландией после запуска российской ракеты-носителя с Плесецка

В небе над Лапландией было замечено загадочное свечение.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В небе над Лапландией было замечено загадочное свечение, пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на командный центр департамента полиции региона.

"Командный центр департамента полиции Лапландии вскоре после 02:30 сообщил о широкомасштабных наблюдениях светового явления. На тот момент причина еще не была известна", — говорится в материале.

Объект и веерообразное светящееся пятно были замечены в небе из таких городов, как Миккели, Киурувеси, Лаппеенранта, Иливиеска, Пиетарсаари и других.

Позднее в полиции предположили, что речь идет о российской ракете-носителе, запущенной с космодрома Плесецк

В ночь на пятницу ВКС России запустили с Плесецка ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны. Старт прошел в штатном режиме, "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного измерительного комплекса космодрома.