Губернатор Омской области объявил Радоницу выходным днем - РИА Новости, 17.04.2026
07:57 17.04.2026
Губернатор Омской области объявил Радоницу выходным днем

Губернатор Хоценко объявил Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
17.04.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем.
  • Решение было принято по просьбе жителей региона.
  • Омская Епархия поддерживает решение об установлении выходного дня на Радоницу.
ОМСК, 17 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко принял решение объявить Радоницу официальным оплачиваемым выходным днем, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
День поминовения усопших в 2026 году приходится на 21 апреля. В этот день православные верующие отмечают Радоницу, посещают кладбища и молитвенно вспоминают своих умерших родственников. Хоценко заявил, что принял решение сделать этот день выходным по просьбе жителей региона.
"Губернатор отметил, что получено много обращений от жителей Омской области по поводу введения дополнительного выходного на Радоницу. Поэтому принято решение добавить такой выходной день в этом году в региональный календарь", - сообщили в пресс-службе.
Губернатор добавил, что Омская Епархия также поддерживает решение об установлении выходного в этот день.
Жители города Тара Омской области на кладбище в День поминовения (Радоница) - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
