В ГД предложили платить ДМО матерям-героиням независимо от трудоустройства

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель «Совета матерей», первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила отменить норму, согласно которой работающие женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», получают право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО) только после выхода на пенсию.

В обращении «Совета матерей» к главе Минтруда России Антону Котякову предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство, отменив условие о назначении ДМО только после выхода на пенсию.

По мнению Буцкой, действующая норма создает стимул для досрочного выхода из трудовой деятельности, что противоречит государственному курсу на активное долголетие и увеличение трудового стажа, а устранение этого ограничения станет знаком уважения к матерям-героиням.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Председатель "Совета матерей", первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила отменить норму, согласно которой работающие женщины, удостоенные звания "Мать-героиня", получают право на дополнительное материальное обеспечение (ДМО) только после выхода на пенсию.

Соответствующее обращение было направлено главе Минтруда России Антону Котякову. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Совет матерей" просит вас рассмотреть возможность для внесения изменений в действующее законодательство, отменив условие о назначении ДМО только после выхода на пенсию", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что, согласно действующему законодательству, женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", положены в том числе ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и ДМО в размере 415% от социальной пенсии.

Добавляется, что в настоящее время вынесено 107 решений об установлении выплаты ДМО, при этом девять женщин, продолжающих трудовую деятельность, смогут получить ее только после прекращения работы или выхода на пенсию. "Совет матерей" называет такое положение дел "несправедливым" и просит внести изменения в законодательство.

По мнению парламентария, женщина, родившая и воспитавшая 10 и более детей и продолжающая трудиться, заслуживает не меньшей поддержки. Кроме того, действующая норма создает стимул для досрочного выхода из трудовой деятельности, что противоречит государственному курсу на активное долголетие и увеличение трудового стажа.