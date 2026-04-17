В ГД предложили автоматически перерасчитывать плату за некачественные ЖКУ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил автоматически перерасчитывать плату за коммунальные услуги ненадлежащего качества.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации частью 5.1, предусматривающей, что изменение размера платы за коммунальные услуги при перерывах, превышающих установленную продолжительность, и (или) нарушении их качества производится лицами, указанными в части 5 данной статьи, в беззаявительном порядке за соответствующий расчетный период", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
Согласно документу, информация о таком изменении должна отражаться в платежном документе за тот же расчетный период, в котором было нарушение.
Отмечается, что предлагаемый механизм устраняет избыточный бюрократический барьер и возлагает обязанность по инициированию и осуществлению перерасчета непосредственно на исполнителя коммунальных услуг, что, согласно документу, в полной мере соответствует принципам социальной справедливости и приоритетной защиты прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере.
Гусев в беседе с РИА Новости отметил, что инициатива направлена на устранение избыточной бюрократии и реальную защиту прав граждан. По его словам, человек не должен доказывать очевидное и тратить время на оформление перерасчёта в ситуациях, когда услуга оказана некачественно.
