Назван гонорар Милоша Биковича за съемочный день

Краткий пересказ от РИА ИИ Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день достигает 2 миллионов рублей.

Длительность съемочного дня составляет 12 часов, при этом заказчик обязан оплатить отдельно налоговые расходы в размере 13% от предполагаемого дохода.

Новые проекты с участием Биковича могут стартовать не раньше, чем через полгода после подачи заявки, так как график актера расписан до конца 2026 года.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Гонорар актера Милоша Биковича за один съемочный день достигает отметки в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, близкий к кинопроизводству.

По данным источника, длительность съемочного дня составляет 12 часов. Жанр проекта может быть любым: от ТВ-формата до кинематографа.

Источник РИА Новости уточнил, что менеджмент артиста просит оплачивать налоговые расходы отдельно от суммы гонорара. Таким образом, заказчик обязан выплатить актеру не только ставку по смене, но и 13% от предполагаемого дохода.

Ввиду высокой загруженности артиста новые проекты с участием Биковича могут стартовать не раньше, чем через полгода после подачи заявки. На данный момент график актера расписан до конца 2026 года.

По словам источника, агенты артиста отдают приоритет полнометражным фильмам и масштабным сериалам с сильным творческим коллективом.

Ранее Бикович заявил РИА Новости, что принимает участие только в тех картинах, которые представляют для него художественную ценность.