Испания нарастила импорт газа из России в начале конфликта вокруг Ирана

МАДРИД, 17 апр - РИА Новости. Испания в первые недели конфликта вокруг Ирана резко увеличила импорт газа из России, доведя его в марте до рекордных 9,8 тысячи гигаватт-часов (около 948,5 миллиона кубометров), сообщает газета Pais со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.
"Закупки российского газа в первый месяц конфликта на Ближнем Востоке стали рекордными за всю историю для одного месяца, превысив даже уровни 2023 года, когда наблюдался энергетический кризис на фоне высоких цен", - пишет издание.
По его информации, объем поставок более чем удвоился по сравнению с февралем. Эксперты связывают ситуацию с перебоями в поставках газа из стран Персидского залива, включая Катар и ОАЭ, где энергетическая инфраструктура подвергалась атакам, пишет издание. На этом фоне российский газ оказался более конкурентоспособным по цене, указывает Pais.
В январе сообщалось, что Испания в 2025 году сократила импорт СПГ из России на 41% по сравнению с предыдущим годом. Тогда поставки российского газа в королевство составили 42,6 тысячи ГВт-ч (порядка 4,1 миллиарда кубометров), что соответствовало 11,4% от общего объёма импорта. В 2024 году этот показатель составил 72,4 тысячи ГВт-ч (около 7 миллиардов кубометров). Так, Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, уступив место лишь Алжиру и США.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.