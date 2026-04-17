Испания нарастила импорт газа из России в начале конфликта вокруг Ирана

МАДРИД, 17 апр - РИА Новости. Испания в первые недели конфликта вокруг Ирана резко увеличила импорт газа из России, доведя его в марте до рекордных 9,8 тысячи гигаватт-часов (около 948,5 миллиона кубометров), сообщает газета Pais со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.

Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.