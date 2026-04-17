Рейтинг@Mail.ru
Испания нарастила импорт газа из России в начале конфликта вокруг Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:45 17.04.2026 (обновлено: 02:32 17.04.2026)
Испания нарастила импорт газа из России в начале конфликта вокруг Ирана

Испания нарастила импорт газа из России в первые недели конфликта вокруг Ирана

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкФлаги Испании и Европейского союза
Флаги Испании и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испания в марте резко увеличила импорт газа из России до рекордных 9,8 тысячи гигаватт-часов.
  • Увеличение закупок российского газа связано с перебоями в поставках из стран Персидского залива и конкурентоспособной ценой российского газа.
МАДРИД, 17 апр - РИА Новости. Испания в первые недели конфликта вокруг Ирана резко увеличила импорт газа из России, доведя его в марте до рекордных 9,8 тысячи гигаватт-часов (около 948,5 миллиона кубометров), сообщает газета Pais со ссылкой на данные испанской энергетической компании Enagás.
"Закупки российского газа в первый месяц конфликта на Ближнем Востоке стали рекордными за всю историю для одного месяца, превысив даже уровни 2023 года, когда наблюдался энергетический кризис на фоне высоких цен", - пишет издание.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
ЕС получает десять процентов своего газа из России, заявил еврокомиссар
31 марта, 20:43
По его информации, объем поставок более чем удвоился по сравнению с февралем. Эксперты связывают ситуацию с перебоями в поставках газа из стран Персидского залива, включая Катар и ОАЭ, где энергетическая инфраструктура подвергалась атакам, пишет издание. На этом фоне российский газ оказался более конкурентоспособным по цене, указывает Pais.
Дополнительным фактором стала роль Испании как одного из крупнейших газовых хабов Европы, пишет газета. Наличие шести регазификационных терминалов позволяет трейдерам закупать и хранить газ для последующей перепродажи на другие рынки.
Кроме того, отмечается, что по оценке аналитиков, компании могли нарастить закупки на фоне ожидаемого запрета ЕС на покупку российского газа на спотовом рынке, который вступает в силу с конца апреля. В марте Россия обеспечила около четверти всех поставок газа в Испанию.
В январе сообщалось, что Испания в 2025 году сократила импорт СПГ из России на 41% по сравнению с предыдущим годом. Тогда поставки российского газа в королевство составили 42,6 тысячи ГВт-ч (порядка 4,1 миллиарда кубометров), что соответствовало 11,4% от общего объёма импорта. В 2024 году этот показатель составил 72,4 тысячи ГВт-ч (около 7 миллиардов кубометров). Так, Россия стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию, уступив место лишь Алжиру и США.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным. Согласно расчетам РИА Новости, при полном запрете российского газа Евросоюз недосчитается более 17% своего импорта.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Россия готова поставлять газ Европе, если будут остатки, заявил Песков
12 апреля, 12:55
 
В миреИспанияРоссияИранЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала