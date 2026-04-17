Народный фронт передал эвакуационную технику военным медикам - РИА Новости, 17.04.2026
19:58 17.04.2026
Народный фронт передал эвакуационную технику военным медикам

В Ростове-на-Дону Народный фронт передал эвакуационную технику военным медикам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный фронт передал военным медикам 35 автомобилей, оснащенных противоосколочными одеялами, и дополнительные комплекты для защиты техники.
  • Каждый автомобиль обшит специальными одеялами из высокомолекулярного полиэтилена, который при разрыве боеприпасов поглощает до 95% осколков.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народный фронт передал военным медикам 35 автомобилей, оснащённых противоосколочными одеялами, и дополнительные комплекты для защиты техники, сообщили в пресс-службе общественного движения.
"В Ростове-на-Дону Народный фронт передал эвакуационную технику военным медикам. Тридцать пять автомобилей, оснащённых противоосколочными одеялами, и дополнительные комплекты для защиты техники были приобретены и подготовлены благодаря поддержке правительства РФ и первого заместителя председателя правительства Дениса Валентиновича Мантурова", - рассказали в пресс-службе.
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что каждый автомобиль обшит специальными одеялами из высокомолекулярного полиэтилена, который при разрыве боеприпасов поглощает до 95% осколков.
"Наш главный приоритет в том, чтобы ребята в случае ранения были оперативно доставлены в госпиталь и восстановили своё здоровье", - отметил он.
В Народном фронте также рассказали, что общественные объединения волонтеров передали бойцам на красноармейском направлении маскировочные сети для блиндажей, гаражей, машин.
"За вами огромная сила, потому что мы видим, как вся страна помогает вам, ждёт вас домой с победой. И мы при поддержке жителей России делаем всё, чтобы помочь вам и спасти максимальное количество жизней, сохранить ребятам здоровье", – обратился к военным Кузнецов.
С начала спецоперации Народный фронт помогает бойцам в зоне СВО и мирным жителям исторических и приграничных регионов. Он систематизирует и масштабирует деятельность военкоров, блогеров и известных людей, собирает пожертвования, организует закупки техники и логистику, предоставляет складские помещения и оказывает информационную поддержку, обеспечивает финансовый контроль.
Надежные людиРоссияРостов-на-ДонуМихаил Кузнецов (экс-губернатор)
 
 
