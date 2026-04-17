МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Народный фронт передал военным медикам 35 автомобилей, оснащённых противоосколочными одеялами, и дополнительные комплекты для защиты техники, сообщили в пресс-службе общественного движения.

"В Ростове-на-Дону Народный фронт передал эвакуационную технику военным медикам. Тридцать пять автомобилей, оснащённых противоосколочными одеялами, и дополнительные комплекты для защиты техники были приобретены и подготовлены благодаря поддержке правительства РФ и первого заместителя председателя правительства Дениса Валентиновича Мантурова", - рассказали в пресс-службе.

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что каждый автомобиль обшит специальными одеялами из высокомолекулярного полиэтилена, который при разрыве боеприпасов поглощает до 95% осколков.

"Наш главный приоритет в том, чтобы ребята в случае ранения были оперативно доставлены в госпиталь и восстановили своё здоровье", - отметил он.

В Народном фронте также рассказали, что общественные объединения волонтеров передали бойцам на красноармейском направлении маскировочные сети для блиндажей, гаражей, машин.

"За вами огромная сила, потому что мы видим, как вся страна помогает вам, ждёт вас домой с победой. И мы при поддержке жителей России делаем всё, чтобы помочь вам и спасти максимальное количество жизней, сохранить ребятам здоровье", – обратился к военным Кузнецов.