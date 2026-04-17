Мерц поприветствовал открытие Ираном Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ Мерц поприветствовал заявление Ирана об открытии Ормузского пролива и призвал к скорейшему установлению мира на Ближнем Востоке.

Он также заявил о намерении продолжить усилия по дальнейшему мирному урегулированию в ближневосточном регионе

БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц приветствовал заявление об открытии Ираном Ормузского пролива и призвал к скорейшему установлению мира на Ближнем Востоке во избежание масштабного глобального кризиса.

Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.

"Это хорошие новости, которые мы получили сегодня в ходе текущих переговоров, но это должно быть реализовано в полном соответствии с международным морским правом, чтобы не было никаких ограничений. Торговые суда и их экипажи должны иметь беспрепятственный проход через Ормузский пролив", - заявил Мерц по итогам видеоконференции в Париже по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, которая прошла в пятницу с участием представителей около 50 стран.

Мерц также заявил о намерении продолжить усилия по дальнейшему мирному урегулированию в ближневосточном регионе.

"Мы намерены приложить все усилия, чтобы в ближайшие дни удалось окончательно восстановить мир в регионе", - заверил канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что стремительно растущие цены на энергоносители должны как можно скорее снизиться. "И эта война не должна стать трансатлантическим тестом на прочность…Если то, что мы намеревались сделать, не удастся, то нам грозит масштабный многоплановый глобальный кризис", - заключил Мерц.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.