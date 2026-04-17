Форум РПЦ и бизнеса "Вера и дело" может стать ежегодным, сообщили в Церкви

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конференция "Вера и дело" с представителями Русской православной церкви и бизнес-сообщества может стать регулярной и проводиться ежегодно.
- Представители Церкви уже участвовали в деловой программе Санкт-Петербургского экономического форума, проведя две панельные дискуссии.
- Конференция "Вера и дело" впервые прошла 16 апреля в Москве в храме Христа Спасителя.
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Конференция "Вера и дело" с представителями Русской православной церкви и бизнес-сообщества может стать регулярной и проводиться ежегодно, рассказал РИА Новости зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Илья Кузьменков.
"Сегодня прошла конференция "Вера и дело". Она первая, и мы надеемся, что она станет традицией, и мы будем проводить её ежегодно, что будет постоянный формат. Понятно, что предприниматели оказывают огромную помощь приходам: строят храмы и так далее. Но сейчас речь не об этом, речь о содержательном диалоге, концептуальном. Есть потребность обсудить взгляды православных людей, как с точки зрения экономики, с точки зрения христианского мировоззрения", – сказал он РИА Новости.
Зампред синодального отдела отметил, что представители Церкви уже участвовали в деловой программе Санкт-Петербургского экономического форума, проведя две панельные дискуссии, а патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал с программным интервью газете "Коммерсантъ", что вызвало значительный резонанс в предпринимательском сообществе.
Церковно-профессиональная конференция "Вера и дело" с участием представителей Русской православной церкви и делового сообщества впервые состоялась в четверг в Москве в храме Христа Спасителя.