13:25 17.04.2026 (обновлено: 14:04 17.04.2026)
Форум национального единства собрал в Югре экспертов из 31 региона

Девушка во время форума. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 17 апр — РИА Новости. VII Всероссийский форум национального единства объединил на своих площадках более полутысячи участников и гостей из 31 региона страны, сообщили организаторы форума.
"Форум стал масштабной площадкой для профессионального диалога, объединив более 500 участников и гостей из 31 региона страны. В течение трёх дней эксперты, представители органов власти, научного сообщества и институтов гражданского общества обсуждали актуальные вопросы формирования общероссийской гражданской идентичности, укрепления межнациональных отношений и защиты традиционных ценностей", - говорится в сообщении.
С 14 по 16 апреля форумчане участвовали в стратсессиях, дискуссиях и семинарах, изучали региональные практики и общественные инициативы. Ключевыми событиями форума стали всероссийское совещание о планировании и реализации государственной национальной политики на региональном уровне, презентация лучших практик межрегионального взаимодействия и укрепления партнёрских связей между органами власти, институтами гражданского общества и национально-культурными объединениями Ассамблеи народов России.
На научно-практической конференции "Коренные малочисленные народы в современном мире" эксперты из 12 регионов представили доклады о сохранении языков, традиций и этнокультурного наследия, по ее итогам готовится резолюция с практическими рекомендациями и будет издан сборник научных статей "Язык. Культура. Коммуникация". Также на форуме провели открытый конкурс "Лидеры в сфере государственной национальной политики" для государственных и муниципальных служащих. Для представителей гражданского общества все три дня работала практическая площадка "Лаборатория НКО: Семья – основа единства".
"Проведение VII Всероссийского форума национального единства в Год единства народов России имеет особое, символичное значение. Нам удалось сформировать конкретные решения, которые находят применение не только в Югре, но и на федеральном уровне. Уверен, что наша совместная работа принесёт реальные результаты, которые положительно отразятся на состоянии межнациональных отношений", – отметил директор департамента внутренней политики Югры Кирилл Харитонов.
Организатор форума – правительство округа при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Дома народов России, Ассамблеи народов России, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, комитета Госдумы по делам национальностей и Общественной палаты РФ.
