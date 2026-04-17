ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Ozon и Wildberries за платную услугу по маркировке товара и навязывание невыгодных условий продавцам.

"Озон" ввел платную услугу — знак на карточке товара "оригинал". Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре", — заявили в ведомстве.

Помимо этого, служба выявила, что площадки увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что ухудшает их финансовое положение. Они также меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг.

"В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность", — отметили в ФАС