ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries - РИА Новости, 17.04.2026
18:21 17.04.2026 (обновлено: 19:17 17.04.2026)
ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries

ФАС: платная отметка "оригинал" на Ozon вводит покупателей в заблуждение

© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центра
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центра - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудница в отделе сбора заказов на складе логистического центра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries.
  • Первый предоставлял платную услугу по маркировке товара знаком "оригинал", вводя покупателей в заблуждение.
  • Оба маркетплейса создавали невыгодные условия выплат продавцам.
  • Служба назначила срок устранения нарушений до 15 мая.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждения Ozon и Wildberries за платную услугу по маркировке товара и навязывание невыгодных условий продавцам.
"Озон" ввел платную услугу — знак на карточке товара "оригинал". Это создает у покупателей впечатление, что товар прошел проверку подлинности, тогда как на самом деле маркировка является лишь только платной услугой и не гарантирует достоверность сведений о товаре", — заявили в ведомстве.
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Алиханов рассказал о механизмах борьбы с контрафактом на маркетплейсах
16 апреля, 12:13
Помимо этого, служба выявила, что площадки увеличили сроки выплат продавцам за реализованные товары, что ухудшает их финансовое положение. Они также меняют тарифы на логистику и возврат уже после приемки на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг.
"В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность", — отметили в ФАС.
Теперь компании до 15 мая должны будут внести изменения в публичную оферту. В противном случае на них заведут антимонопольное дело.
Пункт выдачи заказов - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
ПВЗ в жилых домах грозит приостановка деятельности за шум
16 апреля, 06:19
 
