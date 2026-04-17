ФАС потребовала снизить цены на препарат "Азатиоприн"

Без зарегистрированной цены лекарство не может поставляться в аптеки, и уже пошли первые жалобы.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует снизить цены на иммунодепрессант "Азатиоприн", который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, от единственного в стране его производителя, сообщила служба.

"Препарат "Азатиоприн" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в феврале 2026 года, после включения в перечень цены на него подлежат государственному регулированию. 27 марта 2026 года служба потребовала от "Озон Фармацевтики" снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805", - говорится в сообщении.

В службе отметили, что "Озон Фармацевтика" - единственный в России производитель этого препарата. Таким образом, в действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа от корректировки цен в соответствии с действующей методикой.

"На текущий момент новую заявку компания не направила", - отмечает в связи с этим ФАС