ФАС потребовала снизить цены на препарат "Азатиоприн"

10:51 17.04.2026 (обновлено: 11:44 17.04.2026)
ФАС потребовала от производителя снизить цены на препарат "Азатиоприн"

Табличка ФАС . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС потребовала от "Озон Фармацевтики" снизить цены на "Азатиоприн", включенный в перечень жизненно необходимых.
  • Стоимость препарата превышает рассчитанную по методике, утвержденной постановлением правительства.
  • Без зарегистрированной цены лекарство не может поставляться в аптеки, и уже пошли первые жалобы.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России требует снизить цены на иммунодепрессант "Азатиоприн", который включен в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, от единственного в стране его производителя, сообщила служба.
"Препарат "Азатиоприн" включен в перечень жизненно необходимых и важнейших в феврале 2026 года, после включения в перечень цены на него подлежат государственному регулированию. 27 марта 2026 года служба потребовала от "Озон Фармацевтики" снизить цены, так как в настоящее время они превышают рассчитанные по методике, которая утверждена постановлением правительства РФ № 805", - говорится в сообщении.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
В Госдуме рассказали, кто имеет право на бесплатные лекарства
Вчера, 02:29
В службе отметили, что "Озон Фармацевтика" - единственный в России производитель этого препарата. Таким образом, в действиях компании могут содержаться признаки нарушения антимонопольного законодательства в случае отказа от корректировки цен в соответствии с действующей методикой.
"На текущий момент новую заявку компания не направила", - отмечает в связи с этим ФАС.
В пресс-службе ведомства пояснили, что без зарегистрированной цены препарат не может поставляться в аптеки. Согласно российскому законодательству, государство жестко регулирует цены на препараты из списка ЖНВЛП: производители таких лекарств обязаны зарегистрировать предельную отпускную цену, а аптеки не имеют права продавать препарат выше предельной розничной цены с учетом региональных надбавок. Продажа жизненно важных препаратов без зарегистрированной цены не допускается.
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
ФАС снизила цены на несколько жизненно необходимых лекарств
7 апреля, 11:01
 
