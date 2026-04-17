Спите спокойно: Европе не удастся отсидеться за спинами украинцев - РИА Новости, 17.04.2026
08:00 17.04.2026 (обновлено: 08:03 17.04.2026)

Спите спокойно: Европе не удастся отсидеться за спинами украинцев

Виктория Никифорова
Бесконечно можно смотреть на три вещи — горящий огонь, текущую воду и на то, как бьются в панике наши враги с вечным криком: "А нас-то за что?!"
Вчера английские газеты сообщили читателям, что Россия вот-вот развяжет третью мировую войну. Daily Express в срочном порядке опубликовала тринадцать мест, где англичане смогут укрыться от русских ракет. Обычно в подобных списках фигурируют более мирные вещи — например, тринадцать курортов, где можно дешево напиться.
Поводом к истерике послужило давно назревшее заявление российского Министерства обороны. Там обратили внимание на резкий рост производства дронов для Украины на территории европейских стран.
Российские военные педантично перечислили главные заводы по производству БПЛА и указали их точные адреса. В списке Лондон и Рига, Мюнхен и Мадрид, Венеция и Вильнюс. Координаты заводов имеются.
Министерство обороны разъяснило европейцам, замороченным своей пропагандой, что их правительства, не ставя их об этом в известность, втягивают их в войну против России. Каковая война всегда кончалась для Европы поражением и позором.
Российские военные "расценивают данное решение (о наращивании производства дронов для ВСУ) как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте".
И в самом деле, посмотрим на эскапады европейцев с чисто военной точки зрения. Открытым текстом лидеры и министры обороны европейских стран заявляют о неизбежности военного противостояния с Россией. Начало войны с нами — или, как они говорят, "ответ на российскую агрессию" — планируется самое раннее на 2027-й, самое позднее на 2030 год.
Европейские заводы наращивают производство вооружений и техники, НАТО проводит учения у границ России, имитируя вторжение, возрождается военный призыв, мужчинам запрещается покидать их страны без уведомления военкоматов (да, в Германии заявили, что пока данный закон не применяется, но ведь он был для чего-то принят).
Европа очевидно готовится к войне, а атаки вэсэушников европейскими дронами на нашу территорию выглядят частью этой подготовки.
Европейские военные пристально анализируют эти атаки, отслеживают работу наших систем ПВО, планируют, как эти системы перегрузить. Город, где ПВО исчерпала запас противоракет, останется беззащитным, по нему можно будет лупить немецкими и британскими ракетами дальнего радиуса действия. Так с помощью небольших дешевых дронов создается стратегия масштабного удара по России.
Фактически российское Министерство обороны предупредило европейцев, что спрятаться за Украину, как они это привыкли делать, больше не удастся.
Для тех, кому уровень интеллекта не позволил понять это послание, точки над i расставил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он пояснил, что все перечисленные заводы по производству дронов на территории Европы являются законными целями для российских военных. То есть они могут ударить по ним тогда, когда сочтут это целесообразным. Жителям Мюнхена, Вильнюса и прочих столиц дроноводства стоит принять это к сведению.
Для особо одаренных, которые ничего не поняли и после этого, ВС РФ прошлой ночью отбомбились по производствам дронов на территории Украины. Массированный удар был нанесен "высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. <...> Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены".
Так что, чем прятаться от русских ракет в складках местности, европейцам стоило бы внимательнее перечитывать сводки нашего МО. Все равно от ответственности не спрячешься. Жалкая уловка (использовать Украину как живой щит, воюя против России) разгадана и получит соответствующий ответ.
"Спите спокойно", — пожелал Дмитрий Медведев европейцам на прощанье. Им стоит хорошенько подумать над этим твитом и тем, как он соотносится с возможностями наших "Искандеров" и "Орешников". Возможно, даже спеть его на мотив Виктора Цоя: "Всем, кто ложится спать, хорошего сна!"
АналитикаРоссияЕвропаУкраинаНАТОДмитрий МедведевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
