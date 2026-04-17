Лавров: кризис на Ближнем Востоке повлиял на безопасность в Евразии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ближневосточный кризис кардинально повлиял на безопасность стран Евразийского континента, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил, по сути дела, весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на Евразийском континенте, в том числе с точки зрения путей обеспечения безопасности стран", — сказал он по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Эскалацию напряженности в регионе он назвал беспрецедентной, подчеркнув, что она вызвана военной агрессией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.
О готовности Владимира Путина обсуждать эту инициативу пресс-секретарь президента сообщал в среду. Тогда он также напомнил, что МАГАТЭ не заявляло о попытках Тегерана создать ядерное оружие, призвав все стороны конфликта к сдержанности и осудив агрессию против ИРИ.
В минувшие выходные США провели первый раунд переговоров с исламской республикой. По его итогам в Иране заявили, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Штаты настаивают на изъятии обогащенного урана.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Вашингтон приступил к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.