13:52 17.04.2026 (обновлено: 14:53 17.04.2026)
Лавров: кризис на Ближнем Востоке повлиял на безопасность в Евразии

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что кризис на Ближнем Востоке коренным образом влияет на безопасность в Евразии.
  • Он подчеркнул, что эскалация вызвана агрессией США и Израиля против Ирана.
  • Россия остается открытой к тому, чтобы принять обогащенный уран из Ирана, но это предложение пока не востребовано с американской стороны.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Ближневосточный кризис кардинально повлиял на безопасность стран Евразийского континента, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Кризис, который был создан в районе Персидского залива и охватил, по сути дела, весь Ближний Восток, коренным образом меняет общие тенденции на Евразийском континенте, в том числе с точки зрения путей обеспечения безопасности стран", — сказал он по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Эскалацию напряженности в регионе он назвал беспрецедентной, подчеркнув, что она вызвана военной агрессией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана.
Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия остается открытой к тому, чтобы принять обогащенный уран из Ирана, однако это предложение пока не востребовано с американской стороны.
О готовности Владимира Путина обсуждать эту инициативу пресс-секретарь президента сообщал в среду. Тогда он также напомнил, что МАГАТЭ не заявляло о попытках Тегерана создать ядерное оружие, призвав все стороны конфликта к сдержанности и осудив агрессию против ИРИ.
В минувшие выходные США провели первый раунд переговоров с исламской республикой. По его итогам в Иране заявили, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Штаты настаивают на изъятии обогащенного урана.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Вашингтон приступил к блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.
