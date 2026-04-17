Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
22:01 17.04.2026 (обновлено: 22:02 17.04.2026)
Евраев представил отчет о работе правительства Ярославской области

Ярославский губернатор представил депутатам облдумы отчет о работе за 2025 год

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил депутатам облдумы отчет о работе правительства региона за 2025 год, сообщила пресс-служба областного правительства.
Представляя отчет, глава региона подчеркнул, что благодаря принятым мерам достигнута положительная динамика по большинству социально-экономических показателей.
"Валовой региональный продукт уже достиг 1 триллиона рублей. Средний рост ВРП составляет 17% ежегодно. Очень хороший показатель у нас – индекс объема инвестиций в основной капитал, 107,9% за 2024-2025 годы. В абсолюте инвестиции у нас составили более 170 миллиардов рублей два года подряд", - цитирует Евраева пресс-служба.
По его словам, бюджет региона ежегодно растет: если в 2022 году он составлял 93,2 миллиарда рублей, то в прошлом году – 156,7 миллиарда рублей, при этом 56,9% расходов в прошлом году было направлено на финансирование отраслей социальной сферы.
Рост заработной платы, рассказал Евраев, составляет 114,2% и опережает рост индекса потребительских цен, который равен 106,3%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2025 году – 73 832 рубля. Уровень бедности, по данным Росстата, снижается: с 2021 по 2024 год он сократился с 8,7 до 6,5%. Данный показатель ниже среднероссийского (7,1%), подчеркнул глава региона.
Михаил Евраев в своем докладе подробно рассказал о достигнутых в прошлом году результатах в сферах здравоохранения, образования, туризма, транспорта, спорта, промышленного производства, агропромышленного комплекса, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства городских и сельских территорий.
Отдельно губернатор остановился на поддержке участников СВО и их семей. Для них в регионе разработан целый комплекс различных мер. Так, например, первокурсникам ярославских вузов, чьи отцы – защитники нашей страны, предоставляется единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей.
Депутаты поддержали отчет о работе правительства области за 2025 год.
"На мой взгляд, сведения из доклада губернатора и его ответов на вопросы – хорошая информационная база и для депутатов, и для жителей, с которыми они регулярно встречаются и общаются. И в целом для понимания нашими гражданами тех шагов, которые предпринимает правительство для улучшения качества жизни жителей области", - цитирует пресс-служба областного правительства председателя облдумы Михаила Боровицкого.
По словам главы облдумы, отчет показал - за прошлый период сделано немало, в не самых простых условиях область демонстрирует неплохие экономические показатели, в регионе реализуются национальные проекты, а доходная часть бюджета позволяет справляться с высокой социальной нагрузкой, в полной мере выполнять все обязательства.
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил ЕвраевФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала