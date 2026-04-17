Евраев представил отчет о работе правительства Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев представил депутатам облдумы отчет о работе правительства региона за 2025 год, сообщила пресс-служба областного правительства.

Представляя отчет, глава региона подчеркнул, что благодаря принятым мерам достигнута положительная динамика по большинству социально-экономических показателей.

« "Валовой региональный продукт уже достиг 1 триллиона рублей. Средний рост ВРП составляет 17% ежегодно. Очень хороший показатель у нас – индекс объема инвестиций в основной капитал, 107,9% за 2024-2025 годы. В абсолюте инвестиции у нас составили более 170 миллиардов рублей два года подряд", - цитирует Евраева пресс-служба.

По его словам, бюджет региона ежегодно растет: если в 2022 году он составлял 93,2 миллиарда рублей, то в прошлом году – 156,7 миллиарда рублей, при этом 56,9% расходов в прошлом году было направлено на финансирование отраслей социальной сферы.

Рост заработной платы, рассказал Евраев , составляет 114,2% и опережает рост индекса потребительских цен, который равен 106,3%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников в 2025 году – 73 832 рубля. Уровень бедности, по данным Росстата , снижается: с 2021 по 2024 год он сократился с 8,7 до 6,5%. Данный показатель ниже среднероссийского (7,1%), подчеркнул глава региона.

Михаил Евраев в своем докладе подробно рассказал о достигнутых в прошлом году результатах в сферах здравоохранения, образования, туризма, транспорта, спорта, промышленного производства, агропромышленного комплекса, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства городских и сельских территорий.

Отдельно губернатор остановился на поддержке участников СВО и их семей. Для них в регионе разработан целый комплекс различных мер. Так, например, первокурсникам ярославских вузов, чьи отцы – защитники нашей страны, предоставляется единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей.

Депутаты поддержали отчет о работе правительства области за 2025 год.

"На мой взгляд, сведения из доклада губернатора и его ответов на вопросы – хорошая информационная база и для депутатов, и для жителей, с которыми они регулярно встречаются и общаются. И в целом для понимания нашими гражданами тех шагов, которые предпринимает правительство для улучшения качества жизни жителей области", - цитирует пресс-служба областного правительства председателя облдумы Михаила Боровицкого.