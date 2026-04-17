Глава бельгийской армии выдумал признание Россией нового государства

- Начальник Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала "Нарвскую народную республику" в Эстонии.
- Такой страны не существует, и Москва никогда о ней не упоминала.
БРЮССЕЛЬ, 17 апр — РИА Новости. Глава Вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина утверждает, что Россия признала некую "Нарвскую народную республику" в Эстонии.
Такой страны не существует, и Россия никогда о ней не упоминала.
В последние месяцы в соцсетях появились несколько сообществ так называемых народных республик, связанных, например, с Нарвой и Клайпедой. В них состоят всего несколько десятков человек, которые публикуют виды прибалтийских городов с выдуманной символикой: флагами, гербами и паспортами. Кто за этим стоит, неизвестно.
Тем не менее в июле 1991 года горсоветы эстонских Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы обсуждали проект создания Принарвской Советской Социалистической Республики с возможным вхождением в состав РСФСР. Эта инициатива не получила развития.